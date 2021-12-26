- 26 Ara 2021 - 20:58

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 76. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 76. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 76. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlamaya hazırlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni şampiyonunu aramaya başlıyor. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü, bugün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 24 Aralık Cuma 75. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Aralık Pazartesi 76. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının yeni fenomeni haline gelmiş olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni bir haftaya başlıyor. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her hafta beş yeni isim ile mutfak yarışına giriyor. Diğer isimleri kendi gününde sofrasında ağırlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yarışmacıları yarışın sonunda verilecek olan 15 bin TL para ödülü için yarışıyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 24 Aralık Cuma 75. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Ekranlara en son 24 Aralık 2021 Cuma günü gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 75.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın son yarışmacısı Gizem Hanım yarıştı. Gizem Hanım’ın menüsünde; erişteli mahluta çorbası, etsiz mutancana, tabbule, cevizli mantar yatağında levrek, tereyağlı haşlanmış sebze, nar ekşili karamelize soğan, cevizli narlı roka salatası, fındıklı portakallı irmik helvası gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda puanını öğrenen Gizem Hanım; Mesut Bey, Aras Bey ve Melek Hanım’dan 6’şar puan, Cemile Hanım’dan ise 7 puan aldı. Öte yandan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında son büyük ödülün sahibi Mesut Bey oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Aralık Pazartesi 76. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni bir haftaya başlamaya hazırlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu haftanın beş yeni yarışmacısı ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Bugün 76. bölümü ile TV8 ekranlarına gelecek olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, haftanın ilk yarışını da gerçekleştirecek. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü bugün saat 16.00’da başlayacak.

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26 Ara 2021 - 20:58 - Dizi Fragmanları

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