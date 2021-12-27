- 27 Ara 2021 - 21:49

Üç Kuruş 9. Bölüm Full İzle! 27 Aralık Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Show Tv Ekranlarının bomba dizilerinden olan Üç Kuruş Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Roman mahallesinde geçen hayat hikayelerini anlatan Üç Kuruş dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Üç Kuruş 9. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkan Üç Kuruş dizisi, yeni bölümleri ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Bu hafta aksiyon seviyesini biraz daha artıracak olan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünde Leyla’nın kaçırılması herkesi harekete geçiriyor. Peki, Üç Kuruş dizisi 8. bölümde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

Ay Yapım imzası ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Üç Kuruş dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ın Oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi güçlü isimleri buluşturan Üç Kuruş dizisi, pazartesi günler saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Üç Kuruş Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 20 Aralık 2021 Pazartesi günü gelen Üç Kuruş dizisi, 8. bölümünü ekranlara getirdi. Üç Kuruş dizisinin son bölümünde; İrfan’ın peşine düşen Kartal, nihayet İrfan ile yüzleşmeye başardı. İrfan’ın derdini anlamak için onunla konuşmaya çalışan Kartal, Efe’nin onları bulması ile birlikte seçim yapmak zorunda kaldı. İrfan’ı korumaya karar veren Kartal, İrfan’ın kaçabilmesi için arabasını ona verdi. Yaptığı hatanın henüz farkına varmayan Kartal, Efe ile tartışılırken; İrfan planını bitirmek için hamle değiştirdi. Leyla’yı kaçıran İrfan, onu kendi evine götürdü. Henüz Leyla’nın kaybının farkında olmayan Kartal ve Efe, İrfan konusunda farklı taraflarda yer almaya başladı.

Üç Kuruş Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Üç Kuruş dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 9. bölüm fragmanına göre; İrfan’ın Leyla’yı kaçırdığını fark eden Efe ve Kartal, deliye dönecek. Leyla ile ilgili Kartal’ı suçlayan Efe, adım adım İrfan’ı takip edecekken; Kartal da konuyla ilgili kendisini suçlamaya başlayacak. Merak ile beklenilen Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

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27 Ara 2021 - 21:49 - Dizi Fragmanları

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