Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm 2021 Full İzle! 29 Aralık 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların fenomen yapımlarından biri haline gelen Kanunsuz Topraklar dizisinden seyircisine kötü bir haber gelmiş bulunuyor! Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar dizisi 12. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

1930’lu ve 1940’lı yılları anlatan Kanunsuz Topraklar dizisi, maden işçilerinin hak arayışını ekranlara getiriyor. Etkileyici dönem hikayesi ile seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Uğur Güneş (Davut), Esra Bilgiç (Gülfem), İlker Aksum (Mehmet), Necip Memili (Ali Gelik), Ali Erkazan (Tahir), Murat Daltaban (Malik), Kaan Taşaner (Avukat Yavuz), Eylül Su Sapan (Behice), Serdem Paçal (Fikriye), Doğaç Yıldız (Cemal), Onur Kaya (Eyüp) ve Ezgi Çelik (Asude) gibi güçlü isimler bulunuyor. Ekranların yeni fenomeni Kanunsuz Topraklar dizisi, her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 12. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 22 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Kanunsuz Topraklar dizisi, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kanunsuz Topraklar dizisinin son bölümünde; Gülfem, Bahar’ın ortaklık teklifini kabul etmek zorunda bırakıldı. Ali Gelik ile Bahar arasındaki bağı bilmeyen Gülfem, ortaklığa Ali Gelik ile girdiğini öğrenince sinirden deliye döndü. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kasapoğlu, Yavuz ve Asude’nin planlarını bilmesi nedeniyle ikili için büyük bir tehlike oluşturmaya başladı. Yavuz ise, planında son yaşamaya kadar gelmeyi başardı. Göksel Bey ve Davut, Kasapoğlu’nun canına kıymaya çalışan ve Malik Bey’i kaçıran ve ölümüne sebep olan kişiyi buldu. Davut’a yaklaşan gizemli kadın ise, Davut ile Gülfem’in arasının açılmasına neden oldu.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarındaki yerini 29 Aralık 2021 Çarşamba günü almayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi, 13. bölümünü bu hafta yayınlayamayacak. Sağlık sıkıntıları nedeni ile iki haftalık bir molaya giren Kanunsuz Topraklar dizisi, sette koronavirüs salgınının yaşanması nedeniyle çekimlerine bir müddet ara verecek. Yeni bölümünü 12 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü de ekranlarda olmayacak.