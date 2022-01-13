- 13 Oca 2022 - 08:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 89. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 89. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 89. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının fenomen yapımı Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Şampiyonuna bir adım daha yaklaşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12 Ocak Çarşamba 88. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Ocak Perşembe 89. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Ekranlara bu sezon TV8 kanalı aracılığıyla çıkmaya başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her hafta beş amatör isim ile mutfağa giriyor. Haftanın en hünerli ellerini arayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta birincisine 15 bin TL para ödülü veriyor. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12 Ocak Çarşamba 88. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

TV8 ekranlarına en son 12 Ocak 2022 Çarşamba günü gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 88. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın üçüncü yarışmacısı olan Ayşe Hanım yarıştı. Ayşe Hanım’ın menüsünde; sütlü yarma çorbası, el açması peynirli çıtır börek, havuçlu mısırlı semizotu salatası, zeytinyağlı közlenmiş biber, fırında domates süslü köfte, patates püresi, sebze şöleni, mevsim salatası ve irmikli gül tatlısı gibi iddialı lezzetler yer aldı. Günün sonunda yapılan açıklama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Ayşe Hanım, Şengül Hanım’dan 5 puan alırken; Yeşim Hanım’dan 6, Miraç Bey’den 7, Can Bey’den ise 9 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Ocak Perşembe 89. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranlardaki yerini 12 Ocak 2022 Perşembe günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 89. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın dördüncü yarışmacısı mutfağa girmek için kolları sıvayacak. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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13 Oca 2022 - 08:15 - Dizi Fragmanları

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