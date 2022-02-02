- 02 Şub 2022 - 01:17

Destan 9. Bölüm Full İzle! 1 Şubat 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 9. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Tarihi kurgu hikayesiyle seyirci kitlesini oluşturmuş olan Destan dizisi, yeni bölümleri ve iddialı sahneleriyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Merak ile takip edilen Destan dizisinin yeni bölümünde Akkız ile Batuga arasındaki buzlar iyice eriyor. Peki, Destan dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 8. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bozdağ Film imzasıyla ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Destan dizisi, yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkıyor. Türk tarihinin önemli destanlarından biri olan Akkız destanını konu alan Destan dizisin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstleniyor. Senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz ikilisinin üstlendiği Destan dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi birbirinden çok tanınmış isimler yer alıyor. Heyecanlı hikayesi her salı seyirci karşısına çıkan Destan dizisi, saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Destan Dizisi 8. Bölümde Neler Oldu?

ATV ekranlarındaki yerini en son geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile alan Destan dizisi, 8. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Destan dizisinin son bölümünde; yaralanan Alpagu Han’ı Balamir’den kaçırmak için harekete geçen Akkız ve Batuga, ionu Dağ’a götürdü. Kendi hayatını kurtarmak için çabalayan Akkız’a karşı önyargılarını kırmaya başlayan Alpagu Han, Akkız’ı bir hayli şaşırttı. Alpagu Han’ın tahttan uzaklaşmasını fırsat bilen Balamir’in tahttı ele geçirmesi ise, Alpaga Han’ı bir hayli kızdırdı. Tahtını geri almak için harekete geçen Alpagu Han, yanında bir kez daha Akkız ve Batuga’nın desteğini yanında görmeye başladı.

Destan Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisi ile bu hafta da yeni bölümünü buluşturacak olan Destan dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Destan dizisinin yayınlanan 9. bölüm fragmanına göre; Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, tam onu ödüllendireceği sırada, tüm dengeleri değiştirecek bir şey öğrenecek. Akkız’ın pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han, onu asmak için harekete geçmekte gecikmeyecek. Öte yandan Kırçiçek ile evlenmeye mecbur kalan Batuga, Akkız’ı bir hayli öfkelendirecek. Merak ile beklenilen Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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02 Şub 2022 - 01:17 - Dizi Fragmanları

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