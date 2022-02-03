- 03 Şub 2022 - 23:08

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2022 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından birisi olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, hikayesini anlatmaya bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Kardeşleri bu hafta da çeşitli sınavlara tabi tutacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 18. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Hızır ve Meryem’in arasında derinleşen güven problemini ekranlara getirmeye başlayan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, şimdilerde çok konuşulan yapımlar arasındaki yerini almaya başlıyor. Yeni bölüm fragmanında sürpriz sahnelere yer vere Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, bu hafta da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 17. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın mücadeleler dolu yaşamını konu alan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İlyas Reis, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Akil Altan, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Tolga Akkaya, Cem Bender, Gülcan Arslan, Melis Babadağ, İsmail Filiz ve Miraç Sözer gibi sevilen isimleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Ekranlara getirdiği dönem hikayesiyle yoğun bir ilgi gören Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi yeni bölümlerini her perşembe saat 20.00’da TRT1 izleyicisiyle buluşturuyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 17. Bölümünde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son geçtiğimiz hafta yeni bölümünü buluşturan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 17. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Midilli kuşatmasının kaldırılması için mücadele eden Baba Oruç, Pietro ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin ardından ortadan kaybolan Baba Oruç’u sağ bir şekilde evine döndürmek için yola düşen İlyas, abisini aramaya başladı. Baba Oruç’un düşmanları ise, onun yokluğunda ailesine ve yakınlarına zarar vermek için harekete geçti. Öte yandan Meryem’in kendisini Pietro’ya sattığını anlayan Hızır, Pietro ile Meryem arasındaki bağı araştırmaya başladı. Bir yandan da Piri Reis ile işbirliği içerisine olan Hızır, Karabay’ın Hristiyan birliği temsilcileriyle toplandığı gemiyi bastı.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 18. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm fragmanına göre; kurdukları kusursuz plan ile Midilli’ye giren Baba Oruç ve leventleri, Müslüman ahaliyi kurtarmak için harekete geçecek. Meryem’e duyduğu güveni yitiren Hızır ise, Meryem’i kim olduğu sorusuna yanıt aramaya devam edecek. Seyircisi tarafından büyük bir heyecan ile beklenilen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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03 Şub 2022 - 23:08 - Dizi Fragmanları

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