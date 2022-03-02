Baba Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 1 Mart Baba Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Baba 3. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Hikayesinde giderek daha da derine inen Baba dizisinin yeni bölümü, bugün Show TV ekranlarındaki yerini alıyor. Baba dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına ise, Kadir ile İlhan’ın karşılaşması damga vurmuş bulunuyor. Peki, Baba dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 2. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Show TV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Baba, hikayesini anlatmaya devam ediyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer’in eşsiz performansı ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Baba dizisi, Saruhanlı ailesinin dram dolu yaşamını konu alıyor. Henüz hikayesinin çok başında olan Baba dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Baba Dizisi 2. Son Bölümde Neler Oldu?

Hikayesine oldukça heyecanlı devam eden Baba dizisi, 22 Şubat 2022 Salı günü yayınlanan 2. bölümü ile bir hayli izlendi. Baba dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; Emin Saruhanlı’nın ailesiyle birlikte İstanbul’a, Saruhanlı köşküne adım attığı sırada tahliye olan Kadir, asıl evi Ödemiş’e döndü. Evin boşaltılmış olduğunu gören Kadir, herkesin nerede olduğunu ve neden kendisinden habersiz bir şekilde İstanbul’a taşındığını sorgulamaya başladı. İstanbul’daki yaşamına alışmaya çalışan Saruhanlı ailesi, tek bir odaya sıkışmaktan memnun değilken; boş ev ile karşılaşan Kadir, soluğu babası ile ilgili dertlerini paylaştığı Cemal’in yanında aldı. Ornaz Holding CEO’su Burak Aslan, Emin’i ziyaret ederken; İlhan’ın idare etmesi gereken çok fazla mesele ortaya çıkmaya başladı. Mono Grup’un patronu İlhan Karaçam’dan kredi aldığı söyleyerek, onu Emin Saruhanlı ile tanıştıran Burak, şirketin durumunu da özetledi. Ertesi sabah soluğu yeniden Ödemiş’te alan Emin ise, Kadir’den İstanbul’a gelmesini istedi.

Baba Dizisi 3. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara yeni merhaba diyen yapımlardan biri olan Baba dizisi, 1 Mart 2022 Salı günü 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Şimdiden yoğun bir ilgi görmeye başlamış olan Baba dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göre; Kadir Saruhanlı, babası Emin Saruhanlı ile yüzleşmesine kaldığı yerden devam edecek. Ödemiş’e veda edip, İstanbul’a yerleşmek için yola düşen Kadir ve Emin, yolda geçmişe dair bir hesaplaşma yaşayacak. Hesaplaşmaya ise, Kadir’in 4 yıldır hapiste olduğunu vurguladığı o anlar damga vuracak. Öte yandan Kadir ile İlhan’ın ilk kez karşı karşıya geleceği Baba dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.