- 01 Mar 2022 - 07:23

Destan 13. Bölümü 2022 Full İzle! 1 Mart 2022 Destan 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 13. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Batuga’nın geçmişine dair her şeyin ortaya çıkacağı Destan dizisinin yeni bölümü, her salı seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Destan dizisinin yayınlanan 13. bölüm fragmanı ise, şimdiden gündemleri etkisi altına almış bulunuyor. Peki, Destan dizisi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 12. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Geçmişte yaşayan kahramanların hikayesini konu alan Destan dizisi, Batuga ile Akkız’ın arasındaki dillere destan aşkı da ekranlara getiriyor. Masalsı konusu ve tarihi kurgu hikayesi ile bir hayli sevilen Destan dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle seyircisini etkileyen yapımları arasındaki yerini de alıyor. Her salı seyircisiyle buluşan Destan dizisi, saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Destan Dizisi 12. Son Bölümde Neler Oldu?

Akkız ile Batuga arasındaki destansı bir aşkı konu almaya devam eden Destan dizisi, 22 Şubat 2022 Salı günü 12. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Destan dizisinin yayınlanan 12. son bölümünde; Akkız’ın idamı, Batugan’ın yıllardır süren sessizliğini bozdu. Akkız’ı kurtarmak için harekete geçen Batuga, dram dolu yaşamını adeta gözler önüne serdi. Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga’nın avucundaki kan pıhtısının ne anlama geldiği de adının neden Batugan olduğu da   annesinin nasıl öldüğü de Destan dizisinin son bölümü ile birlikte cevap buldu. Batuga’nın yaşamını konu alan Destan dizisinin son bölümünde, Batuga’nın çektiği zorlukların yanı sıra, akıl sağlığını nasıl kaybettiği de ortaya çıktı.

Destan Dizisi 13. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Destansı öyküsü ile yeni bölümlerini yayınlamaya devam eden Destan dizisi, 1 Mart 2022 Salı günü 13. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Destan dizisinnin yayınlanan 13. bölüm fragmanına göre; Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen kaçmayacak. Tam aksine Akkız’ı kurtarmak için harekete geçecek olan Batuga, babasını durdurmak için ona seslenecek. Batuga’nın seslendiğini duyunca hayatının şokunu yaşayacak olan Alpapu Han, onun konuşmaya başladığını anlayacak. Yargılama sonrası töreyi seçecek olan Alpagu Han, oğlu Batuga’nın ölümünü isteyecek. Heyecanlı bir bölüm ile ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlayacak.

01 Mar 2022 - 07:23 - Dizi Fragmanları

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