WhatsApp, çıkartmalara kısa ses kayıtları eklemeyi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android sürümünde ortaya çıkan geliştirme, fotoğraf ve videolardan oluşturulan çıkartmaları sesli hâle getirebilir. Ancak özellik henüz genel kullanıma açılmadı. İlk incelemeler kullanım seçeneklerini gösterirken, yayın tarihi ve iPhone desteği konusunda belirsizlik sürüyor. İşte sesli çıkartmalar hakkında şu ana dek bilinenler.

WhatsApp sohbetlerinde kullanılan çıkartmalar, yeni bir ses özelliği kazanabilir. Android uygulamasındaki geliştirme çalışmaları, fotoğraf ve videolardan oluşturulan çıkartmalara kısa ses kayıtları eklenmesini sağlayacak bir seçenek üzerinde durulduğunu gösteriyor.

Ortaya çıkan tasarımda kullanıcı, görsel bir tepkiyi kendi sesiyle veya telefonundaki bir ses dosyasıyla birleştirebilecek. Böylece çıkartma, sohbet ekranındaki görünümünü korurken dokunulduğunda ses de çalabilecek.

Ancak yenilik henüz tamamlanmış bir ürün duyurusu niteliği taşımıyor. Sesli çıkartmalar geliştirme aşamasında ve incelemelerde görülen seçenekler, kullanıcılara ulaşmadan önce değişebilir.

Sesli çıkartma özelliği test aşamasında mı?

WABetaInfo, 13 Ekim tarihli incelemesinde özelliğin izlerini WhatsApp Android beta 2.26.41.3 sürümünde tespit etti. Haberde, sesli çıkartmaların o aşamada beta kullanıcılarının denemesine dahi açılmadığı belirtildi.

Android Authority ise 16 Ekim’de yayımladığı incelemede, 2.26.41.11 sürümündeki geliştirmeyi kendi test cihazında etkinleştirdiğini bildirdi. Bu çalışma, özelliğin nasıl işleyebileceğine ilişkin görüntüler sundu.

Buradaki ayrım önemli: Bir inceleme ekibinin geliştirilmekte olan seçeneği test cihazında açması, WhatsApp’ın aynı özelliği bütün beta kullanıcılarına dağıttığı anlamına gelmiyor. Uygulamayı güncelleyen herkesin çıkartma ekranında yeni ses düğmesini görmesi beklenmemeli.

Çıkartmalara ses nasıl eklenecek?

Android Authority’nin gösterdiği tasarımda, fotoğraftan çıkartma oluştururken araç çubuğunda ses dalgası simgesi beliriyor. Bu düğme, yeni bir kayıt yapma veya telefondaki bir ses dosyasını seçme seçeneklerini açıyor.

İncelemedeki sürüm, sabit görsellerden hazırlanan çıkartmalara 10 saniyeye kadar ses eklemeye izin veriyor. Daha uzun bir dosya seçildiğinde kayıt bu süreye göre kırpılabiliyor.

Videodan oluşturulan hareketli çıkartmalarda ise videonun beş saniyelik sesi kullanılabiliyor. Kullanıcı, bu sesi farklı bir kayıtla değiştirebiliyor. Bununla birlikte söz konusu süreler, geliştirme sürümündeki sınırlar; nihai uygulamada aynı kalacakları henüz kesinleşmiş değil.

Sesler kendiliğinden mi çalacak?

WABetaInfo’nun aktardığı çalışma biçiminde, çıkartmanın üzerindeki ses simgesi dinlenebilecek bir kayıt bulunduğunu gösterecek. Kullanıcı çıkartmaya dokunarak sesi oynatabilecek.

Aynı incelemeye göre özellik, cihazın sessiz modunu dikkate alacak. Çıkartmalar için ses kapatma seçeneği de bulunacak. Bu ayrıntı, özellikle toplu taşımada, işyerinde veya toplantı sırasında mesajlarını kontrol edenler açısından önem taşıyor.

Böylece sohbeti açmak ile ses kaydını dinlemek ayrı işlemler olarak kalabilecek. Yine de sesin oynatılma biçimi ve kontrol düğmelerinin son görünümü, özelliğin yayımlanacağı sürümde netleşecek.

Kimler kullanabilecek, iPhone’a gelecek mi?

Şu ana kadar ortaya çıkan teknik incelemeler Android uygulamasını kapsıyor. iPhone, WhatsApp Web ve masaüstü uygulamalarında sesli çıkartmaların hangi tarihte kullanılabileceğine ilişkin doğrulanmış bir takvim bulunmuyor.

Bu nedenle özelliğin yalnızca belirli bir telefon modeline geleceğini veya aynı gün bütün platformlarda açılacağını söylemek için yeterli bilgi yok. Android’de geliştirilmesi de bütün Android kullanıcılarının hemen erişebileceğini göstermiyor.

Kullanıcılar açısından şu an yapılabilecek en pratik kontrol, uygulamadaki mevcut çıkartma oluşturma ekranını incelemek. Ses ekleme düğmesinin görünmemesi, tek başına telefonun özelliği desteklemediği ya da uygulamada bir sorun bulunduğu anlamına gelmez.

Yayın tarihi açıklandı mı?

Sesli çıkartmalar için kesin bir kullanıma sunulma tarihi açıklanmış değil. İncelemeler, üzerinde çalışılan işlevi gösteriyor; bütün hesaplara açılacak bir gün veya Türkiye’ye özel dağıtım takvimi vermiyor.

Dolayısıyla sosyal medyada karşılaşılan örnek videoları, özelliğin kullanıma açıldığının kanıtı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Özellikle test cihazlarından alınan görüntüler, son kullanıcıların ekranından farklı seçenekler içerebilir.

WhatsApp’ın sesli çıkartmaları yayımlaması hâlinde asıl yenilik, kısa bir görsel tepkiyle sesli anlatımın aynı içerikte birleşmesi olacak. Kimlerin erişebileceği ve hangi sınırların uygulanacağı ise dağıtım başladığında netleşecek.