Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın hayatı, eğitimi ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. 1960 Ankara doğumlu Odabaşı, 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2024 yerel seçimlerinde yeniden bu göreve seçildi. Halen aktif olarak görevini sürdürüyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde uzun yıllardır siyaset ve iş dünyasında aktif rol oynayan Yakup Odabaşı'nın hayatı ve kariyeri, özellikle 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Gölbaşı Belediye Başkanı seçilmesiyle gündeme geldi. Odabaşı, hem yerel yönetimdeki tecrübesi hem de ekonomi alanındaki bilgi birikimiyle dikkat çeken bir isim olarak ilçenin gelişimine yönelik önemli projelere imza atmıştır.

Yakup Odabaşı'nın Doğumu ve Eğitim Hayatı

Yakup Odabaşı, 22 Aralık 1960 tarihinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Tulumtaş'ta dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Gölbaşı'nda tamamlayan Odabaşı, 1978 yılında başladığı Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1982'de mezun olmuştur.

Profesyonel ve Siyasi Kariyeri

Üniversite eğitiminin ardından ekonomi danışmanlığı ve koordinatörlük gibi çeşitli özel sektör görevlerinde bulunan Yakup Odabaşı, ticaretle de ilgilenerek iş dünyasındaki tecrübesini artırmıştır. Siyasete atılarak 2009-2014 yılları arasında Gölbaşı Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Odabaşı, ilk belediye başkanlığı döneminde ilçenin kalkınmasına yönelik birçok projeyi hayata geçirmiştir. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden aday olmuş ve Gölbaşı Belediye Başkanı olarak seçilerek ikinci kez bu önemli görevi üstlenmiştir. Halen aktif olarak belediye başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sivil Toplumdaki Rolleri ve Güncel Görevleri

Yakup Odabaşı, yerel yönetimdeki aktif görevlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da önemli roller üstlenmektedir. Başkent İktisatçılar Birliği üyeliği, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği gibi pozisyonlarda bulunmuştur.

Odabaşı, 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık Divanı seçimi sonrasında Encümen Üyesi olarak seçilmiştir. Orta seviyede İngilizce bilgisine sahip olan Yakup Odabaşı, mesleki geçmişinde iktisat, özel sektör ve yerel yönetim tecrübelerini birleştiren çok yönlü bir profil çizmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.