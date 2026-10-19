Sincan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi, minikler için renkli bir sonbahar etkinliğine ev sahipliği yaptı. 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, gerçek yapraklar ve balkabaklarıyla süslenen alanda hem motor becerilerini geliştirdi hem de sonbahar mevsimini eğlenerek yakından tanıma fırsatı buldu.

Yerel yönetimlerin yalnızca altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, aynı zamanda toplumun geleceği olan çocukların gelişimini destekleyen sosyal projeleriyle de öne çıkması büyük önem taşıyor. Başkentin dinamik ilçelerinden biri olan Sincan, çocukların erken yaşta sosyal hayata uyum sağlaması ve becerilerini geliştirmesi amacıyla hayata geçirdiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sincan Belediyesi tarafından kurulan ve sayıları giderek artarak 7'ye ulaşılan Anne Çocuk Oyun Evleri, miniklerin aileleriyle birlikte güvenli ve kaliteli zaman geçirebileceği cazibe merkezleri haline geldi.

Bu kapsamda son olarak Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi'nde düzenlenen özel sonbahar etkinliği, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi gördü. Mevsim geçişlerinin doğaya yansıyan renklerini miniklerin dünyasıyla buluşturan organizasyon, renkli anlara sahne oldu.

Sonbahar Konseptli Alanda Eğlenceli ve Öğretici Anlar

Miniklerin doğayı tanıması, mevsim geçişlerini, bitkileri ve değişen hava koşullarını uygulamalı olarak öğrenmesi amacıyla tasarlanan etkinlik alanı, adeta bir doğa laboratuvarına dönüştürüldü. Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi'nde hazırlanan özel alan; gerçek yapraklardan bal kabaklarına kadar sonbahar mevsimini anlatan zengin ve doğal malzemelerle baştan aşağı süslendi.

Uzman eğitim kadrosunun gözetiminde gerçekleştirilen etkinliklerde, 3-6 yaş arası çocuklar doğadan toplanan gerçek yaprakları kullanarak çeşitli kesme ve yapıştırma çalışmaları yaptı. El becerilerini ve ince motor kaslarını geliştirmeye yönelik bu yaratıcı faaliyetler, çocukların hem el-göz koordinasyonunu artırdı hem de sanatsal ifade yeteneklerini ortaya çıkardı. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte aktif olarak katıldığı bu süreç, ebeveyn-çocuk bağını güçlendiren sıcak bir atmosfer yarattı.

Uzman Eğitmenler Eşliğinde Güvenli ve Kaliteli Zaman

Sincan Belediyesi'nin hizmete sunduğu Anne Çocuk Oyun Evleri, yalnızca eğlenceli atölyelerin düzenlendiği birer mekan olmanın ötesinde, profesyonel bir eğitim altyapısı sunuyor. Alanında uzman pedagog ve eğitim kadrosu eşliğinde yürütülen çalışmalar, çocukların yaş gruplarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak titizlikle planlanıyor.

Güvenli bir ortamda sosyalleşen minikler, paylaşmayı, birlikte üretmeyi ve grup uyumunu erken yaşta deneyimleme şansı yakalıyor. Sincan Belediyesi yetkilileri, çocukların zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimini destekleyen bu tür tematik etkinliklerin yıl boyunca farklı konseptlerle devam edeceğini vurguluyor.

Etkinliklere Nasıl Katılım Sağlanır?

Sincan genelindeki aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan Anne Çocuk Oyun Evleri'nin faaliyetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için süreç oldukça kolaylaştırıldı. Bölgede ikamet eden ve 3-6 yaş aralığında çocuğu bulunan aileler, Sincan Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden güncel duyuruları ve etkinlik takvimini takip edebiliyor.

Etkinlikler için randevu oluşturmak isteyen ailelerin www.sincan.bel.tr adresini ziyaret etmesi yeterli oluyor. İnternet sitesi üzerinden kolayca kayıt oluşturan ebeveynler, çocuklarıyla birlikte bu nitelikli ve eğlenceli sosyal projelere ücretsiz bir şekilde katılım sağlama imkanı buluyor.

Sincan Belediyesi'nin çocuk odaklı bu vizyoner projeleri, başkentte sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ederken, miniklerin mutlu gülüşleri ailelerin de yüzünü güldürüyor. Yenikent'teki sonbahar buluşması, hem öğretici yapısıyla hem de renkli görüntüsüyle hafızalarda yer edindi.