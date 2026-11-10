Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88. yıl dönümünde Yenimahalle Belediyesi'nde düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayatın durduğu törende, Başkan Fethi Yaşar kaleme aldığı "Atam Çünkü Sen" metniyle duygusal anlar yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi başkent Ankara'nın kalbi Yenimahalle'de de derin bir minnet, saygı ve özlemle anıldı. Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen resmi ve halkın katılımıyla coşkulu anma törenleri, sabahın erken saatlerinden itibaren duygusal anlara sahne oldu. 10 Kasım, yalnızca bir yas günü değil; aynı zamanda Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda yürüyen Türk milletinin kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya haykırdığı tarihî bir bilinç günü olarak idrak edildi. Başkentte hayatın dakikalarlığına durduğu, siren seslerinin gökyüzünü kapladığı bu anlamlı günde, Yenimahalle halkı ve belediye personeli Ata'sının hatırasına sahip çıktı.

Yenimahalle Belediyesi Önünde Gerçekleştirilen Anma Töreni

Anma programının merkez üssü olan Yenimahalle Belediyesi binası önü, sabah saatlerinde her yaştan vatandaşı ve belediye çalışanını bir araya getirdi. Resmi tören protokolünün katılımıyla başlayan etkinlikler, milli birlik ve beraberlik duygusunun en doruk noktada hissedildiği anlara ev sahipliği yaptı.

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Bayrakların Yarıya İndirilmesi: Törenin başlangıcında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık sembolü olan şanlı Türk bayrağı, yası simgelemek üzere yavaşça yarıya indirildi. Bu sırada alanda bulunan yüzlerce vatandaş sessizliğe büründü.

Çelenk Sunumu: Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar , Atatürk büstüne belediye çelengini büyük bir hürmetle bıraktı. Çelenk sunumunun ardından sükûnet içinde saygı duruşuna geçildi.

Geniş Katılım: Belediye yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş törende hazır bulunarak Atatürk'e olan bağlılıklarını gösterdi.

Saat 09.05'te Başkentte Hayat Durdu

Takvimler 10 Kasım 2026'yı gösterdiğinde, saatler tam 09.05'i işaret ettiğinde Türkiye genelinde olduğu gibi Yenimahalle'de de zaman adeta durdu. Çalmaya başlayan siren sesleri, başkentin sokaklarında yankılanırken, günlük koşturmacaya ara veren milyonlar gibi Yenimahalle sakinleri de oldukları yerde saygı duruşuna geçti.

Belediye Personeli ve Vatandaşlar: Belediye binası bahçesini dolduran yüzlerce çalışan ve vatandaş, ellerini bağlayarak derin bir sessizlik içinde Ata'larını andı. Gözlerindeki yaşlar ve yüzlerindeki gururlu ifade, bu anın manevi derinliğini gözler önüne serdi.

Trafikte Duran Sürücüler: Sadece yayalar değil, caddelerde seyir halinde olan araç sürücüleri de siren sesini duyar duymaz kontak kapatıp araçlarından indi. Yolu ortasında saygı duruşuna geçen şoförler, trafikteki akışı durdurarak bu ortak yas ve saygı halkasına katıldı. Başkentin en işlek arterlerinde bile tek bir motor sesi duyulmazken, vatandaşların bu duyarlılığı izleyenlerde hayranlık uyandırdı.

Başkan Fethi Yaşar'dan Atatürk'e Hitaben "Atam Çünkü Sen" Mesajı

Törenin en etkileyici ve akıllarda kalıcı bölümlerinden biri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın okuduğu anlamlı metin oldu. Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesine, barış anlayışına, bilime verdiği öneme, gerçekleştirdiği devrimlere ve Türk milletine duyduğu sonsuz güvene vurgu yapan "Atam Çünkü Sen" başlıklı metin, alandakilere duygusal anlar yaşattı.

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Başkan Fethi Yaşar, konuşmasında Atatürk'ün fikirlerinin güncelliğini ve Türk milleti için ne kadar hayati olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

Milletin Kalbinde Yaşayan Ölümsüzlük: "ATAM çünkü sen; 'İki Mustafa Kemal var. Biri ben, fert olan, fani Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal ise sizlersiniz. İşte o Mustafa Kemal ölmez' diyerek, güvendiğin milletin kalbinde yaşayan bir ölümsüzsün."

Devrimlerin ve Aydınlanmanın Işığı: Yaşar, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerinin asla unutulmayacağını, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için her zamankinden daha çok çalışmak gerektiğini belirtti.

Barış ve Bağımsızlık Vurgusu: Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin ve bağımsızlık karakterinin Türk milletinin kılavuzu olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yenimahalle'de Atatürk İlkelerinin Işığında Yerel Yönetim

Yenimahalle Belediyesi, sadece 10 Kasım anma törenleriyle değil, yıl boyunca hayata geçirdiği projelerle de Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Başkan Fethi Yaşar’ın yönetim anlayışında, Atatürk’ün eğitime, kültüre, sanata, kad haklarına ve laik sosyal hukuk devletine verdiği önem temel alınıyor.

Yenimahalle genelindeki parklar, kültür merkezleri, Atatürk kütüphaneleri ve gençlik merkezleri, genç nesillerin Ulu Önder'in ideallerini benimsemesi için aralıksız çalışıyor. 10 Kasım sabahı Yenimahalle'de yaşanan bu birlik ve beraberlik tablosu, yerel yönetim ile halkın Atatürk sevgisinde nasıl tek bir yürek olduğunun en somut kanıtı olarak kayıtlara geçti.

Unutulmaz Bir 10 Kasım Anısı

88 yıl önce fiziksel olarak aramızdan ayrılan ancak fikirleriyle, eserleriyle ve açtığı yolla milletin kalbinde yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yenimahalle'de bir kez daha en yüksek ihtiramla yâd edildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren tören alanını dolduran vatandaşlar, Atatürk'ün emanetine sonuna kadar sahip çıkacaklarını bir kez daha gösterdi. Genci yaşlısı, kadını erkeği ile yüzlerce insanın aynı duyguda buluştuğu bu anlamlı gün, başkentin hafızasında unutulmaz bir yer edindi.