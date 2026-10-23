Yenimahalle Belediyesi ve Petlas iş birliğiyle hayata geçirilen "Güçlü Yol, Güçlü Kadın" projesi, İstanbul ve Kırşehir’in ardından Ankara’da ilk kez Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 kadın sürücü, araç bakımı ve lastik değişimi konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak büyük bir özgüven kazandı.

Trafikte güvenli seyahat etmek, yalnızca trafik kurallarına uymaktan ibaret olmayıp aynı zamanda olası teknik arızalar karşısında soğukkanlılıkla doğru hamleleri yapabilmeyi de gerektirir. Sürücülerin yolda kalma endişesini azaltmak, teknik konularda bilinç düzeyini artırmak ve toplumsal yaşamda kadınların her alanda var olabileceğini göstermek amacıyla hayata geçirilen örnek projeler büyük takdir topluyor. Başkentin dinamik yerel yönetimlerinden biri olan Yenimahalle Belediyesi, lastik sektörünün öncü markalarından Petlas ile çok özel ve anlamlı bir iş birliğine imza attı.

İstanbul ve Kırşehir’in ardından Ankara’da ilk kez hayata geçirilen "Güçlü Yol, Güçlü Kadın" projesi, başkentli kadın sürücülerden yoğun ilgi gördü. Trafikteki özgüveni artırmayı ve olası acil durumlarda dışarıdan yardım almadan kendi sorunlarını çözebilmeyi hedefleyen bu kapsamlı eğitim programı, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.

Teorik Bilgiler Uygulamaya Dönüştü

Proje kapsamında bir araya gelen 30’a yakın kadın sürücü, uzman eğitmenler eşliğinde önce kapsamlı bir teorik eğitime tabi tutuldu. Araçların mekanik yapısı, motor bakımları, doğru lastik seçimi, basınç kontrolleri ve yol güvenliği gibi hayati konuların ele alındığı teorik oturumların ardından pratik aşamaya geçildi.

Kadın sürücüler, salon eğitiminin ardından doğrudan araçların başına geçerek öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu. Bir elinde kriko diğer elinde bijon anahtarı ile birlikte araç lastiklerini söküp takan katılımcılar, zorlukların üstesinden gelmenin gururunu yaşadı. Teorik bilgilerin kalıcı bir teknik özgüvene dönüştüğü bu pratik çalışmalar, katılımcıların trafik korkularını büyük ölçüde geride bırakmasını sağladı.

"Amacımız Kadınlarımıza Özgüven ve Cesaret Kazandırmak"

Gerçekleştirilen projenin önemine dikkat çeken Petlas Pazarlama İletişim Yöneticisi Alper Şahin, kadınların trafikteki yetkinliğini artırmayı amaçladıklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada yaptığımız iş, kadınlarımızın uzun yolda başlarına gelebilecek herhangi bir sorun ve teknik problemle baş edebilmeleri için özgüven aşılamak, onların bilgilerini tazelemek ve sorun yaşadıklarında ne yapacakları konusunda deneyim kazandırmak. Dolayısıyla biz de onların bu deneyimleriyle yola daha güvenli çıkabilmeleri için onlara özgüven sağlamış oluyoruz."

Eğitim sürecinde kadınların yaşadığı yolda kalma endişesinin azaltılması, karşılaştıkları kriz anlarında daha bilinçli karar verebilmeleri ve en önemlisi "istersem yapabilirim" duygusunun pekiştirilmesi hedeflendi.

Eğitim Sonunda Sertifikalar Verildi

Gün boyunca süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından kadın sürücüler, edindikleri bilgi ve tecrübeleri resmi bir sertifikaya dönüştürdü. Program sonunda düzenlenen törenle belgelerini alan katılımcılar, artık trafikte kendilerini çok daha güvende hissettiklerini ifade etti. Kadınların trafikte karşılaştıkları her türlü sorunun üstesinden tek başlarına gelebileceğini, araçlarını yakından tanıyarak donanımlı ve cesaretli bir şekilde seyahat edebileceğini kanıtlayan bu anlamlı proje, başkentte örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak kayıtlara geçti. Yenimahalle Belediyesi ve Petlas ortaklığında yürütülen bu tür farkındalık projelerinin önümüzdeki dönemde farklı etkinliklerle artarak devam edeceği bildirildi.