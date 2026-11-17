Yenimahalle Belediyesi, ara tatile giren Başkentli öğrenciler için hem eğlenceli hem de öğretici özel bir kültür-sanat programı başlattı. 14–15 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Salonu’nda sahnelenen “Bir Bilmecem Var Çocuklar” tiyatro oyunuyla açılışı yapılan ara tatil etkinlikleri, 16–20 Kasım tarihleri arasında Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ndeki bilim, arkeoloji ve uzay atölyeleriyle devam ediyor. İşte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın duyurduğu tatil detayları..

Ankara’da ara tatil heyecanı yaşayan öğrenciler ve veliler, Yenimahalle Belediyesi tarafından hazırlanan kültür ve bilim etkinlikleriyle keyifli anlar yaşıyor. Belediye ile ETİ Çocuk Tiyatrosu iş birliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında, ara tatile giren çocuklar “Bir Bilmecem Var Çocuklar” adlı tiyatro gösterisiyle buluştu.

Nejat Uygur Salonu’nda Alkışlar Eşliğinde Tatil Coşkusu

Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Salonu’nda 14–15 Kasım tarihlerinde sahnelenen gösteriye öğrenciler ve anne-babalar yoğun ilgi gösterdi. İnteraktif sahneleri ve eğlenceli kurgusuyla dikkat çeken oyuna alkışlarla eşlik eden minik izleyiciler, tatilin ilk günlerinde aileleriyle birlikte unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Başkan Fethi Yaşar: "Bilimden Uzay Keşiflerine Dolu Dolu Program"

Tiyatro gösterisinde çocuklarla ve velilerle bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ara tatil boyunca sürecek etkinliklerin takvimini paylaştı. Başkan Yaşar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sanatın ilçesi Yenimahalle’de ara tatilde çocuklarımızın eğleneceği, öğreneceği bir program hazırladık. ETİ Çocuk Tiyatrosu ile birlikte güzel ve eğlenceli bir tiyatro oyunu ile başladığımız tatilimize, 16 ve 20 Kasım tarihlerinde de Evrensel Değerler Çocuk Müzemizde devam edeceğiz. Çocuklarımız ve öğrencilerimizin bilimden sanata, arkeolojiden uzay keşiflerine kadar eğlenceli, öğretici ve yaratıcı deneyimler kazanmaları için dolu dolu bir program hazırladık. Tüm çocuklarımıza şimdiden iyi tatiller diliyorum.”

Etkinlikler 20 Kasım’a Kadar Devam Edecek

Ara tatil programının ikinci ayağında 16–20 Kasım tarihleri arasında Evrensel Değerler Çocuk Müzesi kapılarını öğrencilere açıyor. Atölye ve müze gezileri kapsamında çocuklar; bilim deneylerinden arkeolojik kazı uygulamalarına, sanattan uzay keşiflerine kadar pek çok alanda uygulamalı ve yaratıcı deneyimler kazanma fırsatı bulacak.

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