Yerel yönetimlerin çalışanlarına yönelik düzenlediği bilinçlendirme ve hizmet içi eğitim faaliyetleri, toplumsal farkındalığın artırılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Başkentin dinamik ilçelerinden biri olan Yenimahalle Belediyesi, bu kapsamda son derece önemli ve hayat kurtarıcı bir eğitime ev sahipliği yaptı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliğiyle belediye personeline yönelik "Trafik Güvenliği, Güvenli Sürücülük ve Sosyal Sorumluluk" eğitimi gerçekleştirildi. Belediyenin meclis salonunda düzenlenen program, çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Eğitim programında konuşma yapan Polis Memuru Murat Kalın, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve sıfır kaza hedefine ulaşılması için toplumsal bilincin şart olduğuna dikkat çekti. Trafik sistemini oluşturan temel unsurların insan, araç, yol ve çevre olduğunu belirten Kalın, sistemin merkezinde insan unsurunun yer aldığını vurguladı. Kalın, yaptığı değerlendirmede, "Bu sistem içerisindeki en önemli unsur insan unsurudur. Çünkü aracı ve yolu insan yapıyor, insan kullanıyor. Eğer biz insanımızı düzeltirsek, bilinçli bir hale getirirsek o zaman trafik sistemini daha rahat bir şekilde çalıştırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazaların Yüzde 98'i İnsan Hatasından Kaynaklanıyor

Eğitim boyunca katılımcılara trafikte yaşanan gerçek kaza görüntüleri ve analizleri aktarıldı. Yapılan sunumlarda, trafikte meydana gelen kazaların yüzde 98 gibi sarsıcı bir oranının insan hatasından kaynaklandığına dikkat çekildi. Küresel ve ulusal bazda trafik kazalarının tablosunu gözler önüne seren çarpıcı veriler paylaşıldı.

Dünya genelinde her yıl 1 milyon 300 bin insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Kalın, Türkiye'deki tabloya ilişkin şu bilgileri aktardı: "Bizim ülkemizde ise 2025 TÜİK rakamlarına göre 1 yılda hayatını kaybeden kişi sayısı yaklaşık 6 bin civarında, yaralı sayısı ise 400 binin üzerinde. Biz bunu güne indirgediğimizde ülkemizde bir günde yaklaşık 4 bin 500 civarında kaza meydana geliyor. Bu kazalarda günlük ortalama 17 vatandaşımız hayatını kaybederken, binin üzerinde vatandaşımız da yaralanıyor." Paylaşılan bu rakamlar, trafikteki tehlikenin ve alınması gereken tedbirlerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Kurallara Uyacağız Ancak Tedbiri de Elden Bırakmayacağız"

Trafiğin karşılıklı ve iki yönlü bir sistem olduğunun altını çizen Polis Memuru Murat Kalın, sadece kurallara uymanın her zaman kazaları önlemeye yetmeyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Sürücülerin trafikte aşırı özgüvenli olmaması gerektiğine işaret eden Kalın, "Ben asla kaza yapmam diyemeyiz. Çünkü siz ne kadar bilinçli olsanız da trafik kurallarına uysanız da karşınızdaki insan sizin kadar duyarlı değilse onun yapmış olduğu hatanın bedelini siz ödüyorsunuz. Sadece trafik kurallarına uyarak biz trafikte hayatta kalabilir miyiz? Hayır. Tabi ki kurallara uyacağız ancak tedbiri de elden bırakmayacağız. Başkalarının kurallara uymayabileceğini, hata yapabileceğini her zaman düşünmemiz gerekiyor" diyerek güvenli sürüşün altın kurallarını özetledi.

Yenimahalle Belediyesi personelinin hem kurum içi iş süreçlerinde hem de günlük yaşamlarında trafikte daha bilinçli hareket etmesini sağlayacak olan bu eğitim, katılımcılardan tam not aldı. Yerel yönetimlerin bu tür sosyal sorumluluk ve güvenlik projelerine ev sahipliği yapması, başkentte trafik kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunmaya devam ediyor.