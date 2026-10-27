Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Barosu, kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların ücretsiz adalete erişimini sağlayan Gelincik Projesi protokolünü yeniledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan’ın katıldığı imza töreniyle, hak arama özgürlüğünün önündeki ekonomik engellerin kaldırılması kararlaştırıldı.

Yerel yönetimlerin yalnızca altyapı ve fiziksel yatırımlarla sınırlı kalmayıp, sosyal adalet, hak arama hürriyeti ve toplumsal dayanışma alanlarında da öncü rol üstlenmesi gerektiği bilinciyle hayata geçirilen projeler başkentte yankı uyandırmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda başkentin sosyal belediyecilik alanındaki öncü isimlerinden biri olan Yenimahalle Belediyesi, toplumsal hakların korunması ve adalete eşit erişimin sağlanması adına çok kritik bir iş birliğine yeniden imza attı. Ankara Barosu iş birliğiyle uzun süredir yürütülen ve dezavantajlı kesimlerin hayatına dokunan Gelincik Projesi protokolü resmen yenilendi.

Kadınların, çocukların, engelli bireylerin ve toplumsal hayatta dezavantajlı konumda yer alan tüm kesimlerin öncelikli ve tamamen ücretsiz olarak adalete erişiminin desteklenmesini amaçlayan bu anlamlı projenin yenileme töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Ekonomik yetersizliklerin ve maddi imkansızlıkların hiçbir vatandaşın hak arama özgürlüğünü kullanmasına engel olmaması gerektiğini savunan proje, başkentteki hukuk mücadelesine güçlü bir omuz veriyor. Yenimahalle Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilen imza törenine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve baro yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Projenin yenilenmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yerel yönetimler olarak hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına verdikleri değeri her fırsatta gösterdiklerini belirtti.

Başkan Yaşar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uzun zamandır paydaşı olduğumuz Gelincik Projesi protokolümüzü yeniledik. Gelincik Projesi’ni çok önemsiyorum. Bu anlamlı protokolle hak arama özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmayı sürdüreceğiz." Yaşar, belediye olarak dezavantajlı grupların her zaman yanında olduklarını ve hukuki destek süreçlerinde barolarla iş birliği yapmanın toplumsal barış açısından elzem olduğunu vurguladı.

Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan da törende yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin bu tür projelere destek vermesinin avukatlık mesleği ve adalet arayışı içindeki vatandaşlar için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Başkan Şimşek Çağlayan, Başkan Fethi Yaşar’a projeye sunduğu katkılar ve sağladığı kurumsal destek dolayısıyla teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle imzalanan yeni dönem protokolü, taraflar arasındaki iş birliğinin daha da güçlenerek devam edeceğini kanıtladı.

Gelincik Projesi kapsamında; şiddete maruz kalan veya kalma riski taşıyan kadınlara, haklarını aramakta zorlanan çocuklara, dezavantajlı bireylere ve ekonomik gücü olmayan vatandaşlara uzman avukatlar aracılığıyla hızlı ve etkin hukuki destek sağlanıyor. Proje, hak arama yolculuğunda yalnız hissedilen anlarda vatandaşların en büyük güvencesi olmayı sürdürürken, Yenimahalle Belediyesi'nin bu çatı altında verdiği destek başkent genelinde takdirle karşılanıyor.