Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerde rol alan ünlü oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler kamuoyuna yansıdı. Yapımlarda yer alan başrol isimlerin haftalık kazançları 150 bin TL ile 4.5 milyon TL arasında farklılık gösteriyor. Yeni projelerle ekranlara dönecek oyuncuların alacağı ücretler de netleşti.

Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan projelerde başrol oynayan oyuncuların haftalık bölüm başı kazançları gün yüzüne çıktı. Farklı televizyon yapımlarında yer alan ve reyting listelerinde öne çıkan popüler isimlerin aldıkları ücretler, yapımların bütçeleri doğrultusunda milyon liralık seviyelere ulaştı.

Yeraltı Dizisi Oyuncularının Haftalık Kazançları

Yeraltı yapımında yer alan başrol oyuncularının bölüm başına toplam 3.9 milyon TL kazandığı aktarıldı. Dizide rol alan Uraz Kaygılaroğlu haftalık 1.5 milyon TL alırken, Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş ise bölüm başı 1.2 milyon TL ücret elde ediyor.

Dizilerde Rol Alan İsimlerin Bölüm Başı Ücret Tablosu

Farklı yapımlarda boy gösteren tecrübeli ve genç oyuncuların aldıkları güncel bölüm başı ücretler belli bir liste halinde sıralandı. Yapımlara göre oyuncuların kazançları şu şekilde şekillendi:

Oyuncu Adı Bölüm Başı Ücreti (TL) Burak Özçivit 4.500.000 TL Fahriye Evcen 2.500.000 TL Uraz Kaygılaroğlu 1.500.000 TL Devrim Özkan 1.200.000 TL Deniz Can Aktaş 1.200.000 TL Ulaş Tuna Astepe 850.000 TL Feyyaz Duman 850.000 TL Deniz Baysal 750.000 TL Nehir Erdoğan 750.000 TL Çağan Efe Ak 700.000 TL Rahimcan Kapkap 625.000 TL İlker Aksum 600.000 TL Ceren Ayruk 500.000 TL Ava Yaman 500.000 TL Yüsra Geyik 500.000 TL Ata Yaşar 250.000 TL Helin Elveren 150.000 TL

Yeni Projelerle Dönecek İsimlerin Alacağı Ücretler

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hamal adlı yapımla geri dönmeye hazırlanırken oyuncunun bölüm başına 2.5 milyon TL alacağı bildirildi. Güneşin Doğduğu Yer projesinde yer alacağı öne sürülen Burak Özçivit için konuşulan rakam ise haftalık 4.5 milyon TL olarak kaydedildi.