Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan projelerde başrol oynayan oyuncuların haftalık bölüm başı kazançları gün yüzüne çıktı. Farklı televizyon yapımlarında yer alan ve reyting listelerinde öne çıkan popüler isimlerin aldıkları ücretler, yapımların bütçeleri doğrultusunda milyon liralık seviyelere ulaştı.

Yeraltı Dizisi Oyuncularının Haftalık Kazançları

Yeraltı yapımında yer alan başrol oyuncularının bölüm başına toplam 3.9 milyon TL kazandığı aktarıldı. Dizide rol alan Uraz Kaygılaroğlu haftalık 1.5 milyon TL alırken, Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş ise bölüm başı 1.2 milyon TL ücret elde ediyor.

Dizilerde Rol Alan İsimlerin Bölüm Başı Ücret Tablosu

Farklı yapımlarda boy gösteren tecrübeli ve genç oyuncuların aldıkları güncel bölüm başı ücretler belli bir liste halinde sıralandı. Yapımlara göre oyuncuların kazançları şu şekilde şekillendi:

Oyuncu AdıBölüm Başı Ücreti (TL)
Burak Özçivit4.500.000 TL
Fahriye Evcen2.500.000 TL
Uraz Kaygılaroğlu1.500.000 TL
Devrim Özkan1.200.000 TL
Deniz Can Aktaş1.200.000 TL
Ulaş Tuna Astepe850.000 TL
Feyyaz Duman850.000 TL
Deniz Baysal750.000 TL
Nehir Erdoğan750.000 TL
Çağan Efe Ak700.000 TL
Rahimcan Kapkap625.000 TL
İlker Aksum600.000 TL
Ceren Ayruk500.000 TL
Ava Yaman500.000 TL
Yüsra Geyik500.000 TL
Ata Yaşar250.000 TL
Helin Elveren150.000 TL

Yeni Projelerle Dönecek İsimlerin Alacağı Ücretler

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hamal adlı yapımla geri dönmeye hazırlanırken oyuncunun bölüm başına 2.5 milyon TL alacağı bildirildi. Güneşin Doğduğu Yer projesinde yer alacağı öne sürülen Burak Özçivit için konuşulan rakam ise haftalık 4.5 milyon TL olarak kaydedildi.