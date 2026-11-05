Ziraat Bankası'nın Kasım 2026 döneminde emeklilere sunduğu promosyon ve ek avantajlar belli oldu. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon verilirken faizsiz kredi, nakit avans ve harcama ödülleri de sunuluyor. Toplamda 90 bin TL'ye varan avantajların hangi şartlarla kullanılabileceği açıklandı.

Kasım ayının başlamasıyla birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden gündeme geldi. Ziraat Bankası, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlara yönelik nakit ödeme ve ek bankacılık avantajlarını duyurdu.

Bankanın resmî açıklamasına göre emekli maaşını üç yıl boyunca Ziraat Bankasından almayı taahhüt eden müşterilere maaş tutarına göre promosyon ödeniyor. En yüksek nakit ödeme 12 bin TL olarak uygulanıyor.

Emeklilere ayrıca faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve harcamalara bağlı ödüller sunuluyor. Ancak 90 bin TL'ye varan avantaj paketinin tamamı karşılıksız nakit ödemeden oluşmuyor.

Ziraat Bankası Kasım 2026 Emekli Promosyonu

Emekli maaşına göre ödenen nakit promosyon tutarları şöyle:

10.000 TL'nin altında maaş: 5.000 TL.

10.000–14.999,99 TL maaş: 8.000 TL.

15.000–19.999,99 TL maaş: 10.000 TL.

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

Taahhüt süresi: 3 yıl.

Ödeme türü: Nakit promosyon.

Birden fazla emekli aylığı bulunan müşterilerin promosyon hesabında bankadan aldıkları toplam aylık dikkate alınıyor.

Emeklilere 40 Bin TL Faizsiz Kredi

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara 40 bin TL tutarında, 12 ay vadeli faizsiz kredi sunuluyor.

Başvurular ilk maaşın hesaba yatırılmasını takip eden günden itibaren yapılabiliyor. Kredi kullanımı bankanın değerlendirmesine bağlı bulunuyor.

Faizsiz Nakit Avans ve Fatura İadesi

Mevcut emekli müşteriler, belirlenen koşullarla 25 bin TL'ye kadar üç taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.

Yeni maaş müşterilerine otomatik fatura talimatlarında aylık 500 TL'ye, 12 ayda toplam 6 bin TL'ye kadar iade sağlanıyor.

Bankkart Lira ve Ek Avantajlar

Market, sağlık ve seçili sektörlerde yapılan harcamalarda aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanılabiliyor.

Bu ödüllerin alınabilmesi için bankanın belirlediği harcama koşullarının karşılanması gerekiyor.

Emekli Promosyonu Başvuru İşlemleri

Promosyon başvuruları Ziraat Mobil, internet bankacılığı, ATM, SMS, müşteri iletişim merkezi ve şubelerden gerçekleştirilebiliyor.

Emeklilerin başvuru öncesinde kredi ve nakit avansların geri ödemeli olduğunu, diğer avantajların ise farklı müşteri gruplarına ve kampanya şartlarına bağlı bulunduğunu dikkate alması gerekiyor.