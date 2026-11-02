Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez emekli olan vatandaşlara yönelik faizsiz kredi imkânı sunuyor. Kasım ayında da gündemde olan kampanya kapsamında 12 ay vadeli finansmandan yararlanmak isteyenlerin belirli başvuru koşullarını karşılaması gerekiyor. Aylık taksit tutarı ve kredi başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Emeklilerin bankaların sunduğu finansman fırsatlarına yönelik araştırmaları kasım ayında da devam ediyor. Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilerine özel faizsiz kredi seçeneği sunuyor.

Bankanın resmî internet sitesinde yer alan kampanyaya göre uygun koşulları sağlayan emekliler, 40 bin TL tutarında ve 12 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisine başvurabiliyor. Kredi başvuruları dijital bankacılık kanallarından veya şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ancak kampanyadan yararlanmak isteyenlerin öncelikle emekli maaşlarını Ziraat Bankası hesaplarından almaları gerekiyor. Banka, kredi taleplerini müşterilerin mali durumuna ve kendi değerlendirme kriterlerine göre sonuçlandırıyor.

Ziraat Bankası 40 Bin TL Faizsiz Kredi Şartları

Ziraat Bankasının emeklilere yönelik duyurduğu finansman kampanyasının temel koşulları şöyle:

Kredi tutarı: 40.000 TL.

Faiz oranı: Yüzde 0.

Vade süresi: 12 ay.

Aylık anapara taksiti: Yaklaşık 3.333,33 TL.

Toplam anapara ödemesi: 40.000 TL.

Başvuru hakkı: İlk kez emekli olanlar ve maaşını bankaya taşıyanlar.

Başvuru kanalları: Ziraat Mobil, internet bankacılığı ve şubeler.

Başvuru zamanı: İlk maaşın hesaba aktarılmasını takip eden gün.

Kampanya kapsamında kredi kullanımı otomatik olarak gerçekleşmiyor. Başvurular bankanın onayına bağlı bulunuyor.

Faizsiz Kredinin Aylık Geri Ödemesi

40 bin TL tutarındaki kredinin 12 eşit taksitle geri ödenmesi halinde aylık anapara ödemesi yaklaşık 3 bin 333 TL oluyor.

Faiz uygulanmayan hesaplamada toplam anapara geri ödemesi 40 bin TL olarak belirleniyor. Ancak varsa sigorta ve diğer kredi masrafları ayrıca değerlendiriliyor.

Emekli Maaşını Taşıyanlar Başvurabilecek

Ziraat Bankasına yeni maaş müşterisi olarak katılan emekliler, ilk aylıklarının hesaba yatırılmasının ardından başvuru yapabiliyor.

Mevcut emekli müşteriler için ise farklı kredi ve taksitli nakit avans seçenekleri bulunabiliyor. Bu ürünlerin kullanım koşulları birbirinden farklı uygulanıyor.

Kredi Başvurusunda Banka Onayı Gerekiyor

Faizsiz kredi kampanyasında başvuru yapılması, finansmanın kesin olarak kullandırılacağı anlamına gelmiyor.

Bankanın değerlendirmesinde müşterinin gelir durumu, mevcut borçları ve kredi geçmişi dikkate alınabiliyor. Emeklilerin başvuru öncesinde geçerli kampanya şartlarını ve nihai ödeme planını incelemesi gerekiyor.