Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 14 Ekim Çarşamba günü TV8’de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Haftanın üçüncü gününde yarışmanın yayın saati belli olurken günün yarışmacısı ve hazırlayacağı yemekler merak ediliyor. Kanalın yayımladığı 1108. bölüm tanıtımının yazılı açıklamasında ayrıntılı menü bulunmuyor. İşte yayın saati, haftanın yarışmacıları ve bölüm öncesinde doğrulanabilen bilgiler ile henüz açıklanmayan menü ayrıntıları.

T ürkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan ve Zuhal Topal 'ın eğlenceli sunumuyla her hafta evlere konuk olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz , hafta içi her gün izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü ekrana gelecek olan yeni bölümde, haftanın üçüncü gün heyecanı yaşanıyor. 12-16 Ekim haftasında yarışan iddialı isimlerin mutfaktaki marifetleri ve puanlama rekabeti yakından takip ediliyor.

Yarışmanın sıkı takipçileri, günün ev sahibini, hazırlanacak menüyü ve puan durumunu öğrenmek için arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırma yapıyor.

Yemekteyiz Bugün Saat Kaçta Yayınlanacak?

TV8'in çarşamba günkü yayın akışında netleşen bilgilere göre, Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in 1108. yeni bölümü bugün saat 16.00'de başlayacak. Gündüz kuşağının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan program, öğleden sonra izleyicilerle buluşacak.

Kanalın yayın akışında gece saatlerinde de tekrar veya farklı kuşak yayınlarının yer alabileceği görülse de, yeni bölümü ilk kez kaçırmadan izlemek isteyenlerin saat 16.00'daki yayını esas alması gerekiyor. Aynı gün akşam saat 20.00'de ise MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ekranlardaki yerini alacak.

14 Ekim Bölümünde Menü ve Yarışmacı Bilgileri

TV8 tarafından yayımlanan resmi 1108. bölüm tanıtımının yazılı açıklamalarında, günün yarışmacısının adı ve hazırlanacak yemeklerin tam listesi henüz detaylı olarak paylaşılmadı. Bu nedenle menüdeki çorba, ana yemek, ara sıcak veya tatlı isimleri resmi olarak netleşene kadar doğrulanmış kabul edilmiyor.

Haftalık yarışmacı listesinde yer alan Hatice, Yüksel Şahin, Eyüp Can Güneş, Ali İhsan Şeker ve Gülcan Savaş gibi iddialı isimler hafta boyunca 250 bin TL'lik büyük ödül için ter döküyor. Önceki gün yani 13 Ekim Salı günü yarışan ismin Yüksel olduğu bilinirken, çarşamba günkü masanın sahibi ve yapılacak yemekler bölümün yayınlanmasıyla birlikte kesinleşecek.

250 Bin TL'lik Büyük Ödül İçin Kıyasıya Mücadele

Hafta boyunca her gün bir yarışmacının evine konuk olunarak yapılan puanlamalar, Cuma günü büyük finalde sahibini bulacak. 250 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, hem yemeklerin lezzetine hem de sunumlarına büyük özen gösteriyor. Zuhal Topal'ın kıyasıya eleştirileri ve yarışmacıların birbirine vereceği puanlar, haftanın kaderini belirleyecek. 14 Ekim Çarşamba gününe ait tüm detaylar ve puan tablosu, bugün saat 16.00'da başlayacak yeni bölümle birlikte ekranlara yansıyacak.