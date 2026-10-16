TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 16 Ekim 2026 Cuma günü hafta finali heyecanı yaşanıyor. 12-16 Ekim haftasında yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sonucunda büyük ödülü kazanan isim, günün puan durumu ve haftalık toplam puan tablosu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

TV8 ekranlarının en çok izlenen ve gündüz kuşağının vazgeçilmezi olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, heyecan dolu bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Haftanın her günü farklı bir yarışmacının ev sahipliği yaptığı ve mutfaktaki yeteneklerini konuşturduğu programda, rakiplerin yaptığı değerlendirmeler puan tablosunu şekillendiriyor.

Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacıların aldığı puanlar, haftanın finaline doğru heyecanı artırıyor. Programın son günlerinde yarışan Hakan Bey ve Gülcan Hanım'ın rakiplerinden topladığı puanlar netleşti.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan Bey Kaç Puan Aldı?

Haftanın dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Hakan Bey, mutfaktaki performansını sergiledikten sonra rakiplerinin eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Yapılan yemeklerin ardından masadaki diğer yarışmacılar gizli oylamayla puanlarını belirledi. Hakan Bey'in rakiplerinden aldığı puan tablosu şu şekilde oluştu:

Okan: 4 Puan

Gülcan: 3 Puan

Gülizar: 6 Puan

Büşra: 4 Puan

Rakiplerinden toplamda bu puanları alan Hakan Bey, hanesine yazdırdığı puanlarla haftalık genel sıralamada yerini aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülcan Hanım Kaç Puan Aldı?

Yarışmanın bir diğer iddialı ismi olan Gülcan Hanım, mutfaktaki sunumları ve ev sahipliği ile rakiplerinin değerlendirmesinden geçti. Yapılan oylama sonucunda Gülcan Hanım'ın puan tablosu şu şekilde şekillendi:

Okan: 5 Puan

Hakan: 6 Puan

Gülizar: 4 Puan

Büşra: 4 Puan

Rakiplerinden aldığı bu puanlarla gününü tamamlayan Gülcan Hanım, büyük ödül için iddialı bir konuma gelmeyi hedefledi.

Haftalık Puan Durumu ve Final Heyecanı

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, her gün bir yarışmacı mutfakta marifetlerini gösterirken, hafta bitiminde en yüksek puanı toplayan isim büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmacıların birbirine verdiği stratejik puanlar ve Zuhal Topal'ın vereceği final puanları, birincinin belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Program, hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.