Ankara'nın Ayaş ilçesinde Kaymakam Mustafa Kutlu, Çanıllı Mahallesi'ndeki okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim altyapısını ve mevcut ihtiyaçları yerinde inceleyen Kutlu, kalitenin artırılması için devletin tüm imkânlarıyla sahada olacağını vurguladı. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında projeler ele alınırken eğitim neferlerine özverili çalışmalarından dolayı ayrıca özel olarak teşekkür edildi.

Ankara’nın Ayaş ilçesinde eğitim yatırımları ve okullardaki niteliğin artırılmasına yönelik saha incelemeleri aralıksız devam etmektedir. Bu doğrultuda Ayaş Kaymakamlığı tarafından yürütülen okul ziyaretleri kapsamında, bölgedeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Ayaş Kaymakamı Mustafa Kutlu, bu kapsamda Çanıllı Mahallesi’nde bulunan eğitim kurumlarını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunmuştur. Dersliklerde öğrencilerle yakından ilgilenen, onların taleplerini dinleyen Kutlu, ardından okul yönetimi ve öğretmen kadrosuyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlemiştir. Gerçekleştirilen bu ziyarette eğitim altyapısından yürütülen projelere kadar birçok konu masaya yatırılmış, eğitime verilen desteğin artarak süreceği mesajı verilmiştir.

Sınıflarda Öğrencilerle Samimi Sohbet ve Yakın İlgi

Çanıllı Mahallesi’ndeki okullara gerçekleştirilen kapsamlı ziyaret programının ilk aşamasında sınıfları tek tek gezen Kaymakam Mustafa Kutlu, öğrencilerle yakından ilgilenmiştir. Sınıf ortamında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kutlu, çocukların ders durumları, günlük okul yaşamları ve geleceğe yönelik hedefleri üzerine konuşmuştur. Öğrencilerin ilettiği talepleri ve beklentileri de dikkatle dinleyen Kaymakam Kutlu, eğitim hayatında moral ve motivasyonun yüksek tutulmasının başarı üzerindeki kritik etkisine dikkat çekmiştir. Eğitimin her zaman öncelikli meseleleri arasında yer aldığını belirten Kutlu, tüm öğrencilere derslerinde ve gelecek planlarında üstün başarılar dilemiştir.

Eğitim Altyapısı ve İhtiyaçlar Kapsamlı Şekilde Değerlendirildi

Sınıf ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından okul idarecileri, yöneticiler ve öğretmen kadrosuyla bir araya gelen Kaymakam Mustafa Kutlu, geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. Düzenlenen bu toplantıda okulların genel durumu hakkında detaylı sunumlar alınırken, eğitim altyapısından o an yürütülen projelere kadar pek çok konu masaya yatırılmıştır. Kurumların fiziki ve teknolojik imkânlarının yanı sıra okulların eksiklikleri ve acil ihtiyaçları da toplantıda tek tek ele alınmıştır. Eğitimin niteliğini daha da yukarıya taşıyacak her türlü adımların ve projelerin yakından takipçisi olunacağı bu toplantıda açıkça ifade edilmiştir.

Devletin Tüm İmkânlarıyla Sahada Olacağı Vurgulandı

Toplantı sırasında yaptığı konuşmada devletin eğitime atfettiği stratejik öneme özellikle değinen Kaymakam Mustafa Kutlu, devletin tüm imkânlarının eğitim için seferber edildiğini dile getirmiştir. Eğitimin her kademesinde kalitenin artırılması hedefinden taviz verilmeyeceğini belirten Kutlu, devletin tüm kurumlarıyla ve imkânlarıyla eğitim camiasının her zaman yanında yer almaya ve sahada aktif bir şekilde bulunmaya devam edeceğinin altını çizmiştir. Ziyaretin son bölümünde ise geleceğin teminatı olan çocukları büyük bir özveriyle yetiştiren eğitim neferlerine duyulan minnettarlık ifade edilmiştir. Okul idarecileri ve öğretmenlerin gösterdiği gayretin son derece takdire şayan olduğunu belirten Kutlu, yürütülen özverili çalışmalarından dolayı tüm eğitim kadrosuna teşekkürlerini ileterek ziyaretini tamamlamıştır.