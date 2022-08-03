KPSS Sınavına İnceleme Başladı! KPSS İptal Mi Olacak? KPSS 2022 Yeniden Mi Yapılacak! Sorular İptal Olursa Ne Olur?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ardından başlayan soru tartışmalarında, sınava giren bazı öğrenciler sınavdaki sorulan bir yayınevinin deneme sınavı ile aynı olduğunu iddia etmişti. Sosyal medya platformlarının gündemini oluşturan bu konun ardından önce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM), ardından ise Cumhurbaşkanlığı’ndan bir açıklama geldi! Peki, KPSS iptal mi olacak? KPSS 2022 yeniden mi yapılacak? KPSS 2022 sorular iptal olursa ne olur? İşte, detaylar…

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