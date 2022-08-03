- 03 Ağu 2022 - 11:05 G: 03 Ağu 2022 - 11:10

KPSS Sınavına İnceleme Başladı! KPSS İptal Mi Olacak? KPSS 2022 Yeniden Mi Yapılacak! Sorular İptal Olursa Ne Olur?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ardından başlayan soru tartışmalarında, sınava giren bazı öğrenciler sınavdaki sorulan bir yayınevinin deneme sınavı ile aynı olduğunu iddia etmişti. Sosyal medya platformlarının gündemini oluşturan bu konu ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ardından başlayan soru tartışmalarında, sınava giren bazı öğrenciler sınavdaki sorulan bir yayınevinin deneme sınavı ile aynı olduğunu iddia etmişti. Sosyal medya platformlarının gündemini oluşturan bu konun ardından önce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM), ardından ise Cumhurbaşkanlığı’ndan bir açıklama geldi! Peki, KPSS iptal mi olacak? KPSS 2022 yeniden mi yapılacak? KPSS 2022 sorular iptal olursa ne olur? İşte, detaylar…

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03 Ağu 2022 - 11:05 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS Talimatı! İddialar Üzerine DDK'ya İnceleme... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS Talimatı! İddialar Üzerine DDK'ya İnceleme...
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34.90 TL, 46.90 TL, 46.90 TL, 60.90 TL, 121.90 TL'ye Düştü! mask
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34.90 TL, 46.90 TL, 46.90 TL, 60.90 TL, 121.90 TL'ye Düştü!
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Sigaraya (BUGÜN) Zam Mı Geldi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 2 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigaraya (BUGÜN) Zam Mı Geldi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 2 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
Günde 2 Paket Sigara Parasına Ev Sahibi Olacaksınız! Sadece Tek Bir Şart Var; Ayda 1.899 Lira Kira Ödeyerek… TOKİ Yine Yaptı Yapacağını! 2+1, 3+1 Evler… mask
Günde 2 Paket Sigara Parasına Ev Sahibi Olacaksınız! Sadece Tek Bir Şart Var; Ayda 1.899 Lira Kira Ödeyerek… TOKİ Yine Yaptı Yapacağını! 2+1, 3+1 Evler…
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL? mask
Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL?
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Koçtaş’tan Kamp Sandalyesine Büyük İndirim! 99 TL'ye Düştü! Böyle İndirimi Market Market Gezseniz Yine Bulamazsınız! Tam Tamına… mask
Koçtaş’tan Kamp Sandalyesine Büyük İndirim! 99 TL'ye Düştü! Böyle İndirimi Market Market Gezseniz Yine Bulamazsınız! Tam Tamına…
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KPSS Sınavına İnceleme Başladı! KPSS İptal Mi Olacak? KPSS 2022 Yeniden Mi Yapılacak! Sorular İptal Olursa Ne Olur? mask
KPSS Sınavına İnceleme Başladı! KPSS İptal Mi Olacak? KPSS 2022 Yeniden Mi Yapılacak! Sorular İptal Olursa Ne Olur?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ne Zaman Başlayacak? Zuhal Topal Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı? mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ne Zaman Başlayacak? Zuhal Topal Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı?
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34.90 TL, 46.90 TL, 46.90 TL, 60.90 TL, 121.90 TL'ye Düştü! mask
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34.90 TL, 46.90 TL, 46.90 TL, 60.90 TL, 121.90 TL'ye Düştü!
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL
Türker İnanoğlu’ndan Kötü Haber: Türker İnanoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Türker İnanoğlu Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Türker İnanoğlu’ndan Kötü Haber: Türker İnanoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Türker İnanoğlu Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden İç Çamaşırsız Pozlar! Ayna Karşısına Geçip Simsiyah Bluzuyla Nefesleri Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden İç Çamaşırsız Pozlar! Ayna Karşısına Geçip Simsiyah Bluzuyla Nefesleri Kesti! “Her Şeyin Ortada!” Yorumlar Arka Arkaya…

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