KPSS Sınavına İnceleme Başladı! KPSS İptal Mi Olacak? KPSS 2022 Yeniden Mi Yapılacak! Sorular İptal Olursa Ne Olur?
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ardından başlayan soru tartışmalarında, sınava giren bazı öğrenciler sınavdaki sorulan bir yayınevinin deneme sınavı ile aynı olduğunu iddia etmişti. Sosyal medya platformlarının gündemini oluşturan bu konu ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ardından başlayan soru tartışmalarında, sınava giren bazı öğrenciler sınavdaki sorulan bir yayınevinin deneme sınavı ile aynı olduğunu iddia etmişti. Sosyal medya platformlarının gündemini oluşturan bu konun ardından önce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM), ardından ise Cumhurbaşkanlığı’ndan bir açıklama geldi! Peki, KPSS iptal mi olacak? KPSS 2022 yeniden mi yapılacak? KPSS 2022 sorular iptal olursa ne olur? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
03 Ağu 2022 - 11:05 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.