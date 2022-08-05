- 05 Ağu 2022 - 22:03 G: 05 Ağu 2022 - 22:14

Araç Sahipleri Halay Çekmeye Başladı! Beklenen Akaryakıt İndirimi İçin Düğmeye Basıldı! Tam Tamına Toplamda 4 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 6 Ağustos Fiyat Listesi!

Bir süredir düşüş trendine yeniden kapılmış olan brent tipi petrolün varil fiyatları, benzin ve motorin fiyatlarında indirimi garantiledi. Son güne 97 doların altında başlayan brent tipi petrolün varil fiyatları, son zamanların en düşük değerinden işlem görmeye başladı. Bu düşüle birlikte yapılacak olan akaryakıt indirimin detayları haberimizde...

Bir süredir düşüş trendine yeniden kapılmış olan brent tipi petrolün varil fiyatları, benzin ve motorin fiyatlarında indirimi garantiledi. Son güne 97 doların altında başlayan brent tipi petrolün varil fiyatları, son zamanların en düşük değerinden işlem görmeye başladı. Bu düşüş sonrası ise, sektör kaynakları benzin ve motorine gelecek indirimi hesapladı! Peki, brent tipi petrolün varil fiyatı ne kadar anlık? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, LPG bugün ne kadar, kaç TL? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 6 Ağustos fiyat listesi…

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05 Ağu 2022 - 22:03 - Gündem

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ŞOK Market’ten Akıllara Durgunluk Veren İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok!
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BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
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