Seda Sayan’ın Full Dantelli Elbisesiyle İsviçre’yi Salladı! “Kocaman Kadın Oldun! Yaptıklarına Bak!” Kocasını Sol Tarafına Alıp; Dekolteleriyle Ortalığı Yıktı Geçti!

Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” demişti. 7. kez dünya evine giren Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’e sırılsıklam aşık olması tepkileri de arka arkaya getirmişti. Aralarındaki yaş farkını hiçe sayan ikili, aşkın yaşı olmadığını birbirlerine olan saygı ve sevgileriyle göstermişlerdi. Ülke ülke gezen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, en son olarak soluğu İsviçre’de aldı! Peki, Seda Sayan nasıl bir kıyafet tercihinde bulundu?

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