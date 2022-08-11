Seda Sayan’ın Full Dantelli Elbisesiyle İsviçre’yi Salladı! “Kocaman Kadın Oldun! Yaptıklarına Bak!” Kocasını Sol Tarafına Alıp; Dekolteleriyle Ortalığı Yıktı Geçti!
Sabahların Sultanı olarak bilinen Seda Sayan, full dantel detaylı elbisesiyle ortalığı yıkıp geçti! İsviçre’de kocası Çağlar Ökten’le tatil yapan Seda Sayan’a tepkiler arka arkaya gel! “Kocaman kadın oldun, yaptıklarına bak” yorumlarını alan Seda Sayan, kocasını sol tarafına alıp; dekolteli kıyafetleriyle ortalığı yıkıp geçti! Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?
Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” demişti. 7. kez dünya evine giren Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’e sırılsıklam aşık olması tepkileri de arka arkaya getirmişti. Aralarındaki yaş farkını hiçe sayan ikili, aşkın yaşı olmadığını birbirlerine olan saygı ve sevgileriyle göstermişlerdi. Ülke ülke gezen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, en son olarak soluğu İsviçre’de aldı! Peki, Seda Sayan nasıl bir kıyafet tercihinde bulundu?
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11 Ağu 2022 - 11:26 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.