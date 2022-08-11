- 11 Ağu 2022 - 11:26 G: 11 Ağu 2022 - 11:43

Seda Sayan’ın Full Dantelli Elbisesiyle İsviçre’yi Salladı! “Kocaman Kadın Oldun! Yaptıklarına Bak!” Kocasını Sol Tarafına Alıp; Dekolteleriyle Ortalığı Yıktı Geçti!

Sabahların Sultanı olarak bilinen Seda Sayan, full dantel detaylı elbisesiyle ortalığı yıkıp geçti! İsviçre’de kocası Çağlar Ökten’le tatil yapan Seda Sayan’a tepkiler arka arkaya gel! “Kocaman kadın oldun, yaptıklarına bak” yorumlarını alan Seda Sayan, kocasını sol tarafına alıp; dekolteli kıyafetleriyle ortalığı yıkıp geçti! Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?

Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” demişti. 7. kez dünya evine giren Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’e sırılsıklam aşık olması tepkileri de arka arkaya getirmişti. Aralarındaki yaş farkını hiçe sayan ikili, aşkın yaşı olmadığını birbirlerine olan saygı ve sevgileriyle göstermişlerdi. Ülke ülke gezen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, en son olarak soluğu İsviçre’de aldı! Peki, Seda Sayan nasıl bir kıyafet tercihinde bulundu?

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11 Ağu 2022 - 11:26 - Yaşam

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