Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kalça Dekoltesiyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Baban Görse Evlatlıktan Reddeder!” Minicik Eteğiyle Bunu da Yaptı! Yaktı, Kül Etti…

Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, dizideki oyunculuk performansıyla çok beğenilmişti. Annesi Nergis Kumbasar gibi iyi bir oyuncu olmak için uzun yıllardır eğitimler aldığı bilinen Yasmin Erbil’in Yasak Elma dizisinde bunu kanıtladığı görüldü. Kumru’nun en yakın arkadaşına hayat veren Yasmim Erbil, dizinin altını üstüne getirmişti. Kilit isimlerden birisine hayat veren Yasmin Erbil, diziden ayrılışıyla herkesi şaşırmıştı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?

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