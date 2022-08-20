- 20 Ağu 2022 - 21:13

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kalça Dekoltesiyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Baban Görse Evlatlıktan Reddeder!” Minicik Eteğiyle Bunu da Yaptı! Yaktı, Kül Etti…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil, kalça dekoltesiyle kalp ritmini resmen +120 Bpm’e çıkardı! Hayranlarını ikiye bölen Yasmin Erbil’in bu hallerine kimi “Baban görse evlatlıktan reddeder” dedi, kimiyse çok beğendi! Minicik bir etek giyerek aynadan paylaşım yapan Yasmin Erbil; yaktı, kül etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, dizideki oyunculuk performansıyla çok beğenilmişti. Annesi Nergis Kumbasar gibi iyi bir oyuncu olmak için uzun yıllardır eğitimler aldığı bilinen Yasmin Erbil’in Yasak Elma dizisinde bunu kanıtladığı görüldü. Kumru’nun en yakın arkadaşına hayat veren Yasmim Erbil, dizinin altını üstüne getirmişti. Kilit isimlerden birisine hayat veren Yasmin Erbil, diziden ayrılışıyla herkesi şaşırmıştı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?

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20 Ağu 2022 - 21:13 Ankara- Yaşam

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