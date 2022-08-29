Demet Özdemir’in Düğününü Unutturdular! 6 İsmin Fiziği, Çekiciliği… “Demet Yanınızda Sönük Kalmış!” Nefesleri Kestiler…

Bir süredir düğünlerine dair detaylar ile gündemlerden düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğünü, dün akşam nihayet gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününde Demet Özdemir’in giydiği gelinliklerden biri herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan ünlüler dünyasının o altı ismi, düğünü resmen defileye çevirdi! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününde neler yaşandı? Demet Özdemir’in gelinlikleri nasıldı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününe kimler katıldı, ne giydi? İşte, detaylar…