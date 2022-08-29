Demet Özdemir’in Düğününü Unutturdular! 6 İsmin Fiziği, Çekiciliği… “Demet Yanınızda Sönük Kalmış!” Nefesleri Kestiler…
Bir süredir düğünlerine dair detaylar ile gündemlerden düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğünü, dün akşam nihayet gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününde Demet Özdemir’in giydiği gelinliklerden biri herkesi şaşkına çevirdi. İşte düğün çok özel detaylar...
Bir süredir düğünlerine dair detaylar ile gündemlerden düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğünü, dün akşam nihayet gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününde Demet Özdemir’in giydiği gelinliklerden biri herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan ünlüler dünyasının o altı ismi, düğünü resmen defileye çevirdi! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününde neler yaşandı? Demet Özdemir’in gelinlikleri nasıldı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününe kimler katıldı, ne giydi? İşte, detaylar…
29 Ağu 2022 - 16:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.