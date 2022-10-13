Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Katili Ortaya Çıktı! Herkes Ali Olduğundan Adı Kadar Emindi Ama… Twitter, Instagram, Youtube Bununla Sallanıyor! Meğer…

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar ve Ecem Çalhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Vefa’nın ölümünden sonra bir de Cemre’nin ölmesi, kafaları allak bullak etmişti. Cemre’nin ölümüne ait ilk sanık Vefa’nın babası Osman olarak gösterilmiş olsa bile gerçekler bambaşka çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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