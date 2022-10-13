- 13 Eki 2022 - 11:32 G: 13 Eki 2022 - 11:43

Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Katili Ortaya Çıktı! Herkes Ali Olduğundan Adı Kadar Emindi Ama… Twitter, Instagram, Youtube Bununla Sallanıyor! Meğer…

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Tozluyaka’da bulunan Cemre’nin katili sonunda ortaya çıktı. Herkes, Cemre’nin katilinin Ali olduğuna adı kadar emindi ama gelen son bilgi; Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya mecralarını salladı! İşte milyonların merak ettiği o gerçek…

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar ve Ecem Çalhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Vefa’nın ölümünden sonra bir de Cemre’nin ölmesi, kafaları allak bullak etmişti. Cemre’nin ölümüne ait ilk sanık Vefa’nın babası Osman olarak gösterilmiş olsa bile gerçekler bambaşka çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar… 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Eki 2022 - 11:32 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Resmi Olarak Ne Zaman Başkent Oldu? Ankara Nasıl Hangi Tarihte Başkent Oldu? İşte Ankara'nın Başkent Oluşu Kısaca… mask
Ankara Resmi Olarak Ne Zaman Başkent Oldu? Ankara Nasıl Hangi Tarihte Başkent Oldu? İşte Ankara'nın Başkent Oluşu Kısaca…
Tatlı Güzel Sözlere Anında İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Yalanda Olsa Duyduklarına İnanıp Aşık Olan O Burçlar… mask
Tatlı Güzel Sözlere Anında İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Yalanda Olsa Duyduklarına İnanıp Aşık Olan O Burçlar…
Hande Erçel’in Duru Güzelliği Başları Döndürdü! “Kerem Bürsin Şimdi Çok Pişman Olacak!” Kaşı, Gözü, Gülüşü… Bir Bakan Bir Daha Baktı! mask
Hande Erçel’in Duru Güzelliği Başları Döndürdü! “Kerem Bürsin Şimdi Çok Pişman Olacak!” Kaşı, Gözü, Gülüşü… Bir Bakan Bir Daha Baktı!
En Çok Ağlayan Gözü Islak Burçlar Hangisidir? Gözyaşları Çok Şey Anlatır… İşte Gönül Diliyle Konuşan O Burçlar… mask
En Çok Ağlayan Gözü Islak Burçlar Hangisidir? Gözyaşları Çok Şey Anlatır… İşte Gönül Diliyle Konuşan O Burçlar…
Masterchef ve Acun Medya Ankara’da! Başkent’te Masterchef Rüzgarı Esti! Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’e Enver Demirel’den Şok Eden Hediye… mask
Masterchef ve Acun Medya Ankara’da! Başkent’te Masterchef Rüzgarı Esti! Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’e Enver Demirel’den Şok Eden Hediye…
Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL