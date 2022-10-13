Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Katili Ortaya Çıktı! Herkes Ali Olduğundan Adı Kadar Emindi Ama… Twitter, Instagram, Youtube Bununla Sallanıyor! Meğer…
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Tozluyaka’da bulunan Cemre’nin katili sonunda ortaya çıktı. Herkes, Cemre’nin katilinin Ali olduğuna adı kadar emindi ama gelen son bilgi; Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya mecralarını salladı! İşte milyonların merak ettiği o gerçek…
Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar ve Ecem Çalhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Vefa’nın ölümünden sonra bir de Cemre’nin ölmesi, kafaları allak bullak etmişti. Cemre’nin ölümüne ait ilk sanık Vefa’nın babası Osman olarak gösterilmiş olsa bile gerçekler bambaşka çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.