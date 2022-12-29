Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Ara 2022 - 12:53

Hadise Ceketinin Düğmesini Araladı; İç Çamaşırsız Halleriyle… “Anladık Boşandın da Bu Ne Hal!” Göbek Deliğine Kadar Açıp Alev Alev Yaktı!

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler’le yollarını ayıran Hadise’nin dekolteli karelerine hayranları mest oldu! Ceketinin düğmelerini aralayan Hadise, iç çamaşırsız halleriyle nefesleri kesti. Hayranlarından tepki alan Hadise’ye sevenleri ise “Anladık boşandın da bu ne hal ya” yorumlarında bulundu! Göbek deliğine kadar açan ve göğüs dekoltesiyle yangınları çıkaran Hadise, bir kez daha muhteşem bir eser olduğunu gösterdi. İşte merak edilenler…