- 29 Ara 2022 - 12:53 G: 29 Ara 2022 - 13:03

Hadise Ceketinin Düğmesini Araladı; İç Çamaşırsız Halleriyle… “Anladık Boşandın da Bu Ne Hal!” Göbek Deliğine Kadar Açıp Alev Alev Yaktı!

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler’le yollarını ayıran Hadise’nin dekolteli karelerine hayranları mest oldu! Ceketinin düğmelerini aralayan Hadise, iç çamaşırsız halleriyle nefesleri kesti. Hayranlarından tepki alan Hadise’ye sevenleri ise “Anladık boşandın da bu ne hal ya” yorumlarında bulundu! Göbek deliğine kadar açan ve göğüs dekoltesiyle yangınları çıkaran Hadise, bir kez daha muhteşem bir eser olduğunu gösterdi. İşte merak edilenler…

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise; biricik aşkı Mehmet Dinçerler’in 3 milyon liralık yüzüğünü parmağına takarak “Evet” demişti. Başarılı şarkıcı ve Mehmet Dinçerler, Nisan ayının son günlerinde evlenmiş ama bu mutlu yuva sadece 5 ay sürmüş ve Eylül ayında boşanma kararı almıştı. Evlilik döneminde olabildiğince dekoltesiz kıyafetler giyen Hadise, boşanma sonrasında bambaşka bir hal almıştı. Peki, neler oluyor?

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29 Ara 2022 - 12:53 Ankara- Yaşam

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