Kısmetse Olur Cansel Hamile mi? Türkiye Bu İddiayı Konuşuyor! Oğulcan Cephesi…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bir araya geldiği Kısmetse Olur yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Haftanın 6 günü ekranlarda dönen Kısmetse Olur yarışmasında bulunan isimler; aşkı ve sevgiyi aramak adına programa katılmıştı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada Oğulcan’la bir aşk yaşayan Cansel Ayanoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Peki, neler oluyor?

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