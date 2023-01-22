- 22 Oca 2023 - 10:45 G: 22 Oca 2023 - 10:48

Kısmetse Olur Cansel Hamile mi? Türkiye Bu İddiayı Konuşuyor! Oğulcan Cephesi…

12 Aralık itibariyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Kısmetse Olur yarışması her bölümüyle ve yarışmacılarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Cansel Ayanoğlu’nun hamile olduğuna dair iddialar gündeme gelince ağızlar açık kaldı. Türkiye’nin konuştuğu bu olayda Oğulcan Yılmaz cephesi ise merak konusu oldu. İşte merak edilenler…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bir araya geldiği Kısmetse Olur yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Haftanın 6 günü ekranlarda dönen Kısmetse Olur yarışmasında bulunan isimler; aşkı ve sevgiyi aramak adına programa katılmıştı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada Oğulcan’la bir aşk yaşayan Cansel Ayanoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Peki, neler oluyor?

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22 Oca 2023 - 10:45 Ankara- Yaşam

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