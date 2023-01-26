Yasak Elma Dizisinde Şevval Sam Krizi! Yapımcıya Resti Çekti; “Ben Yokum” Dedi…

Tam tamına 6 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Yasak Elma dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, Pazartesi akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Yeni bölüm heyecanla beklenirken; Şevval Sam krizi ise şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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