Yasak Elma Dizisinde Şevval Sam Krizi! Yapımcıya Resti Çekti; “Ben Yokum” Dedi…
FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Ender karakterine hayat veren Şevval Sam resmen kriz çıkardı! Yapımcıya resti çeken Şevval Sam, duyunca sinir krizleri yaşadı! Milyonlarca kişinin izlediği Yasak Elma dizisinde yaşanan bu krizden hemen sonra Şevval Sam’ın ise “Ben yokum” dediği iddia edildi. İşte merak edilenler…
Tam tamına 6 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Yasak Elma dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, Pazartesi akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Yeni bölüm heyecanla beklenirken; Şevval Sam krizi ise şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.