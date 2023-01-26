- 26 Oca 2023 - 18:12 G: 26 Oca 2023 - 18:17

Yasak Elma Dizisinde Şevval Sam Krizi! Yapımcıya Resti Çekti; “Ben Yokum” Dedi…

FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Ender karakterine hayat veren Şevval Sam resmen kriz çıkardı! Yapımcıya resti çeken Şevval Sam, duyunca sinir krizleri yaşadı! Milyonlarca kişinin izlediği Yasak Elma dizisinde yaşanan bu krizden hemen sonra Şevval Sam’ın ise “Ben yokum” dediği iddia edildi. İşte merak edilenler…

Tam tamına 6 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Yasak Elma dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, Pazartesi akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Yeni bölüm heyecanla beklenirken; Şevval Sam krizi ise şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2023 - 18:12 Ankara- Yaşam

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