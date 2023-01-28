Demet Özdemir’in “Benim Adım Farah” Dizisinden Alacağı Para İfşalandı! Her Hafta Sıfır Araç Alıyor…
Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Benim Adım Farah dizisiyle ekranlara dönecek olan Demet Özdemir’in diziden bölüm başı alacağı para ilk kez ifşa edildi. Her hafta sıfır bir araç alacağı ortaya çıkan Demet Özdemir’in yanı sıra partneri Engin Akyürek ise yine paraya para demeyecek isimler arasında bulunacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle seyirci karşısına çıkan güzeller güzeli oyuncu, romantik komedi olan Erkenci Kuş dizisinde ise kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Hiç durmaksızın çalışan ve kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanmıştı. En son olarak seyirci karşısına Dünyayla Benim Aramda dizisiyle çıkan Demet Özdemir hayat verdiği İlkin karakteriyle sevenlerini şaşırtmıştı. Güzeller güzeli oyuncunun evlendikten sonra ilk kez bir dizide yer alacağı biliniyordu. “Benim Adım Farah” ile ekranlara gelecek olan Demet Özdemir’in bölüm başı kazanacağı para şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.