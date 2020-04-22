Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs tedbirleri önlem paketi kapsamında açıkladığı, 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına Beypazarı’nda başlandı.

Beypazarı’nda Maske ve Kolonya Dağıtımı Başladı

Kolonya ve maske paketleri ile Beypazarı Belediyesi Ramazan imsakiyeleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine tek tek Beypazarı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Biz belediye olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı kullanıyoruz ve vatandaşımızdan sadece tedbir almalarını, evlerinde kalarak sosyal izolasyon uygulamalarını istiyoruz. Biz zaten belediye olarak vefa sosyal destek gruplarımızla 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ilk günden karşılamaya başladık. Vatandaşımızın bizi araması yeterli, yeter ki evde kalsınlar ve temastan uzak dursunlar’ dedi.