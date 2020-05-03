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Şehit uzman çavuş memleketi Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis’te teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Kuzu, memleketi Balıkesir’in İvrindi ilçesi Okçular köyünde toprağa verildi.

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Bitlis’te sabah düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Balıkesir’e getirilen şehit Uzman Çavuş Hasan Kuzu’nun cenazesi, Balıkesir Havaalanı’nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Havaalanındaki törenin ardından şehidin cenazesi İvrindi’ye götürüldü.

Şehit uzman çavuş memleketi Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, İvrindi’nin kırsal Okçular Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından mahalle meydanında düzenlenen törende şehidin annesi Refike Kuzu, babası Ramazan Kuzu ve eşi Ayşe Karaarslan Kuzu ile yakınları büyük üzüntü yaşadı. İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın kıldırdığı cenaze namazında korona virüs nedeniyle sosyal mesafe gözetilerek saf tutuldu. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, ilçe belediye başkanları, mülki ve idari erkan ile vatandaşlar katıldı.
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