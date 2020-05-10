Ankara Gölbaşı’nın Melek Anneleri Unutulmadı

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK’TEN ANNELERE ANLAMLI ZİYARET

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Anneler Günü’nde şehit anneleri ve eşleri, engelli anneleri ile 65 yaş üstü anneleri unutmadı. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile Gölbaşı’nda ikamet eden annelere ziyarette bulunan Ramazan Şimşek hediye ve çiçek takdim ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Vatanın birliği ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan şehit olan vatan evlatlarının eşlerine ve annelerine ziyaret gerçekleştirerek, Anneler Günü’nü kutlayan Gölbaşı Belediye Başkanı ve Gölbaşı Belediye ekipleri, Gölbaşı’nda ikamet eden 40 şehit ailesinin gününü verdiği hediyeler ile kutladı. Şehit annelerine yazdığı notla Anneler Günü’nün önemine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Şehit annesi demek, bir Vatan’ın annesi demektir. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizlere sonsuz minnettarlığımızı sunuyoruz. Biz her zaman yanınızdayız. Anneler Günü’nüz kutlu olsun...”

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Sokağa çıkma yasağı ile evlerinde kalarak süreci sağlıklı bir şekilde geçiren 65 yaş üzeri annelere de ziyaret gerçekleştiren Ramazan Şimşek “Bugün sizlerin günü. Günler sonra ilk defa dışarı çıktınız. Gününüz kutlu olsun. Sağlıklı günlerde parklarımızı bahçelerimizi neşeniz ile ışıldatacağınız günlerin bir an önce gelmesi dileğimizle” dedi. Sağlık çalışanlarının da Anneler Günü’nü kutlayan Ramazan Şimşek “Pandemi sürecinde evlatlarınızdan ayrı kalarak fedakârca çalıştınız. Anneler Günü’nüzü içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı…