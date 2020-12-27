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- 27 Ara 2020 - 16:44

MasterChef Özgül Coşar Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

MasterChef Türkiye’nin önceki gün ekrana gelen yeni bölümünde haftanın ikinci eleme adayı olarak gündeme gelen Özgül Coşar izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Takım oyununu kaybetmesinin ardından mavi takım üyeleri tarafından eşit oy alan Özgül Coşar, mavi takım kaptanı Furkan’ın seçimi ile haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

MasterChef Türkiye’nin önceki gün ekrana gelen yeni bölümünde haftanın ikinci eleme adayı olarak gündeme gelen Özgül Coşar izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Takım oyununu kaybetmesinin ardından mavi takım üyeleri tarafından eşit oy alan Özgül Coşar, mavi takım kaptanı Furkan’ın seçimi ile haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

MasterChef Türkiye 2020 kadrosunda sempatik tavırları ve başarılı performansı ile dikkat çeken Özgül Coşar’ın hayatı ve kariyeri ise merak edilmeye başladı. Özgül Coşar nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor sorularının sorulmasının ardından haftanın ikinci eleme adayı olan Özgül Coşar’ın hayatı ise merak konusu oldu.

MasterChef Emir Elidemir kimdir, sorusu Googlede aramaların artmasının sebebi Masterchef Emir'in bugün çeyrek final de yarışmacı olması ve eleme potasında çıkması sebebiyle merak edilmektedir.

Masterchef 130. Bölüm Çeyrek Final Canlı İzle!

MasterChef Özgül Coşar Kimdir?

MasterChef Türkiye 2020’nin yeni dönem yarışmacılarından Özgül Coşar 36 yaşındadır. Gıda mühendisi olan Özgül Coşar evli ve aynı zamanda iki çocuk annesidir. Pastacılık ve ekmekçilik bölümünden mezun olmasının ardından profesyonel kariyerine başlayan Özgül Coşar, MasterChef Türkiye’nin yeni sezon yarışmasında İstanbul’dan katıldı.

Çocuklarının doğum gününü kendisinin organize ettiğini ve yemek yapmadaki tutkusunu burada keşfettiğini ifade eden Özgül Coşar, bu tutkusunu gerçekleştirmek için MasterChef Türkiye’ye katılmıştır.

Yarışmada 35 dakikalık sürede köfte ve piyaz yemeklerini en iyi hazırlayan ve şeflerden tam not almayı başaran Özgül Coşar, MasterChef Türkiye 2020’nin son 16 kişilik final kadrosuna girmeye hak kazanmış ve yarışmanın kısa sürede favori isimleri arasında yerini almayı başarmıştır.

MasterChef Eleme Adayları Kimler?

15 Eylül Salı günü TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye’nin son bölümünde takım ve dokunulmazlık yarışmaları yapıldı. Günün sonunda takım oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu geceye damgasını vururken haftanın ilk eleme adayları da belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Duygu tarafından eleme için ismi verilen Serhat günün ilk eleme adayı olurken, takımda yapılan oylama sonucu takım kaptanı Furkan2ın eşit oy alan iki kişi arasında yapacağı seçimini Özgül Coşar’dan yana kullandı. Böylece haftanın ikinci eleme adayı Özgül Coşar oldu.

27 Ara 2020 - 16:44 - Biyografi

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