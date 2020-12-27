27 Aralık Masterchef Eleme Adayı Kim Oldu? Üçüncü Önlüğü Kim Aldı? Masterchef Bu Akşam Elenen İsim Kim? Masterchef 130. Bölüm Çeyrek Final Canlı İzle!

Ekranların en sevilen ve beğenilen yarışmasında 27 Aralık gecesi bir kişi hayallerine veda ederken bir kişi ise hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacak.

Sevilerek izlenen yarışmada ise artık final heyecanı resmen yaşanıyor. Serhat’ın ilk finalist olmasından sonra gözler ikinci finalisti merak ettirmişti ki o da sonunda açıklandı ve yemeğini en iyi şekilde yaparak Barbaros oldu. Masterchef yarışmasının yeni bölümünde ise Somer Şef’in kaşık atması fragmana damgayı vurdu.

27 Aralık Masterchef Eleme Adayı Kim Oldu? Masterchef Bu Akşam Elenen İsim Kim? Masterchef 130. Bölüm Çeyrek Final Canlı İzle!

Masterchef 130. Bölüm Çeyrek Final >>> CANLI İZLE

Masterchef 130. Bölüm Full İzle >>> YOUTUBE

Masterchef'te 27 Aralık Çeyrek final gecesine saatler kala nefesler tutuldu. Bu gece Emir ve Özgül kıyasıya yemek yapıp yarışacaklar. Ve yaptıkları yemeklerde jüriden düşük puan alan yarışmacı Masterchef Türkiye Kariyerine Veda edecek. Bu gece yaşanacak çeyrek finalde elenecek adaylarla ilgili bir çok tahmin ve sosyal medyada ifşalar yaşında. Sizlerde yorumlarınızda fikirlerinizi ve şampiyon adayınızı yazabilirsiniz..

27 Aralık Masterchef Eleme Adayı ÖZGÜL Oldu>>> HABERİ OKU

27 Aralık Masterchef Eleme Adayı EMİR Oldu >>> HABERİ OKU

Binlerce kişi ise Masterchef yarışmasında Somer Şef’in yere kaşık atarak “Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?” sorusundan sonra anlamını araştırmaya başladı. Bizlerde Haberler Ankara olarak Masterchef sevenlerine ‘kaşık atmanın ne anlama geldiğini araştırdık. Siyah önlük giymiş olan Emir ve Özgül Somer Şef karşısına geçti fakat fragmanda Somer Şef’in bu sözü Emir için mi yoksa Özgül için mi kullandığı söylenilmedi. Fakat kaşığı yere bırakan Somer Şef herkesi meraklandırdı çünkü Masterchef Yarışmasında yere kaşık atmak yemeği şeften daha iyi yaptığı anlamına geliyor.

Masterchef Türkiye Emir KİMDİR >>> TIKLAYINIZ

Masterchef Türkiye ÖZGÜ KİMDİR >>> TIKLAYINIZ

Masterchef Türkiye’nin Barbaros Önlüğü Nasıl Kazandı?

Serhat ve Barbaros potadan kurtulurken Emir ve Özgül ise potada kalmıştı. Herkesin birinci olur gözüyle baktığı Emir ise potadan çıkamayınca üzüntüsünü gizleyemedi. Son bölümde yaşanan olaylar ise güne damgasını vurdu. İkinci finalistin belirlendiği gecede Barbaros, Özgül ve Emir kıyasıya rekabet ettiler. 66 puan alarak Emir ve Özgül’ü geride bırakan Barbaros siyah önlükten kurtularak Beyaz önlüğü üzerine giydi.

İlk turda Şef Maksut Aşkar'ın imzalı yemeği olan tabağı çıkarmak için Özgül, Emir ve Barbaros tezgahlarının başına geçti ve verilen sürede en iyi tabağı çıkartmak için kıyasıya yarıştılar. Sürenin sonunda ise Barbaros 29 puan aldı ve birinci oldu.

İkinci turda ise Danilo Zanna yarışmacılara ananas verdi ve yaratıcı olmalarını istedi. İkinci oyunun sonunda ise birinci olan yine Barbaros oldu. Üçünü oyunun sonunda ise şefler baklava yapmalarını istedi ve süre verdi. Sürenin bitiminde ise birinci isim yine 66 puan alarak Barbaros oldu ve beyaz önlüğü kazandı.

Barbarosun 3 yemek sonrası aldığı puan: 66

Özgül 3 yemek sonrası aldığı puan: 57

Emir 3 yemek sonrası aldığı puan: 54

Masterchef Yarışmasında Elenen İsim Kim Oldu?

Masterchef Türkiye yarışmasının 27 Aralık gecesinde elenen isim belli oldu ve hayallerine veda etti. Emir ve Özgül arasında yarışılan eleme potası yarışmasından elenen isim henüz belli değil. Fakat eleme sonucu açıklandıktan hemen sonra elenen ismi görebilirsiniz.