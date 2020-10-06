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- 06 Eki 2020 - 16:08 G: 06 Eki 2020 - 16:26

Ankara Kızılcahamam Bazlaması Nasıl Yapılır? Yumuşak Bazlama Yapımı ve Püf Noktaları

Ankara'nın coğrafi işaretlerinden biri haline gelen Kızılcahamam Bazlaması ile ilgili birçok şey merak ediliyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Türk ekmeği olarak da bilinen bazlamaların tadı ve ismi her yerde duyulmuş durumda.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'nın coğrafi işaretlerinden biri haline gelen Kızılcahamam Bazlaması ile ilgili birçok şey merak ediliyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Türk ekmeği olarak da bilinen bazlamaların tadı ve ismi her yerde duyulmuş durumda.

Ankara'da olduğu gibi hiçbir yerde olmayan Kızılcahamam bazlamasının nasıl yumuşacık olduğu ve lezzetini neye borçlu olduğu merak ediliyor. Ankara'nın yerel lezzetlerinden biri olan Ankara bazlaması diye de bilinen Kızılcahamam bazlamasının tarifi be püf noktaları çok önemli.

Kızılcahamam Bazlaması Yapmak İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

Kızılcahamam bazlaması yapmak her ne kadar kolay göründe de her yerde Kızılcahamam'daki gibi olmuyor. Kızılcahamam'ın yerlileri bazlamanın lezzetinin bölgenin termal sularından geldiğini söylüyorlar.

Kızılcahamam bazlaması yapmak için gerekli malzemeler ise şunlardır:

·         3-4 su bardağı un

·         1/2 paket yaş maya ya da 1.5 tatlı kaşığı instant maya

·         Ilık su

·         Tuz

·         Şeker

Kızılcahamam Bazlaması Tarifi

Kızılcahamam bazlaması hazırlamak için öncelikle maya ve şeker karıştırılır. Ardından karışıma un eklenir. Tuz da eklendikten sonra ılık su eklenerek yavaş yavaş yoğurma işlemine başlanır. Oluşan hamur iyice yoğurulduktan sonra bezle örtülerek ılık bir yerde mayalanması için bırakılır. Hamur kabardıktan sonra diğer aşamaya geçilir.

Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde koparılan parçalar az az unlanarak merdane ile açılır. Açılan hamurun kalınlığı yaklaşık 1 cm olmalıdır. Açılan bazlamalar tekrar üstleri örtülerek bekletilir. Bekledikçe iyice mayalanan hamur ısınmış yağsız sacın üzerine koyulur. 1 2 dakikalık aralıklarla çevrilerek pişirilir. İki tarafı da ısınan bazlamalar yumuşacık şekilde yemeye hazır olur.

Kızılcahamam Bazlaması Püf Noktaları Nelerdir?

Kızılcahamam bazlamasının yapımı çok kolay görünse de hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Kızılcahamam bazlamasının püf noktaları şu şekilde sıralanabilir.

·         Bazlama açılırken merdane de kullanılabilir. Ancak elle açılması mayanın kaçmaması için oldukça önemli noktalardan biridir.

·         Bazlama pişirilirken sürekli olarak çevrilir. Bir tarafı piştikten sonra diğer taraf çevrilmez. 2 dakikada bir çevrildiği takdirde bazlama iyice açılır ve yumuşacık olur.

06 Eki 2020 - 16:08 Ankara- Yeme & İçme

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