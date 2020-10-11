Kuşcağız ve Yayla yeni semt pazarlarına kavuştu. Başkan Altınok: "Pazarlarımız Türkiyede bir numaradır" Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kuşcağız Mahallesi Bilgili Semt Pazarı ve Yayla Mahallesi Son Durak Semt Pazarının açılışını gerçekleştirerek vatandaşın hizmetine açtı.

Açılışta konuşan Altınok Pazarlarımız birçok belediye tarafından örnek alınmıştır ve Türkiyede bir numaradır. Huzurlu güvenli ve dürüst alışveriş için pazarlarımızı her gün denetliyoruz. Yeni pazarlarımız Keçiörenimize hayırlı uğurlu olsun. dedi.

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SÖZ VERDİK YAPTIK

Başkan Altınok Kuşcağız ve Yayla mahallesi sakinlerinin pazar taleplerini karşılamak için daha önce söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirdiklerini anımsatarak şöyle konuştu:

Pazar alanı kurulması yönündeki talepleri karşılamak için verdiğimiz sözü tuttuk. Sizler de pazarlarınıza sahip çıkarak alışverişinizi buradaki esnaflarımızdan yapmalısınız. Böylece pazarımızın kalitesi artar fiyatlar daha da makul olur. Pazar esnafımız da taze ve ucuz ürün satmaya gayret göstermeli. Kötü ürün satılırsa vebaldir haramdır temiz ürün satılırsa sevap olur bereket artar.

Başkan Altınok konuşmasında yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ile ilgili uyarılarda da bulunarak Sağlığı korumak farzdır. Peygamber Efendimiz S.A.V Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur buyuruyor. Geleneklerimizi şimdilik erteleyelim. Sevdiklerimizi bu bela bittikten sonra daha sağlıklı bir şekilde görelim. Yani katil olmayalım katil bir kişiyi öldürüyor bu virüs yayılarak birçok insanımızın yaşamını kaybetmesine neden oluyor. ifadelerini kullandı.

HER KURUŞUNUZU HİZMETE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Açılışın sonunda Keçiörenin hizmetkârı olduğu ilçedeki tüm mahalleleri gece gündüz cumartesi pazar demeden gezdiğini söyleyen Altınok Her kuruşunuzu hizmete dönüştürüyoruz. Parklarımızda problemler vardı ciddi anlamda düzelttik. Bu yıl asfalt konusunda da büyük bir yol kat ettik. Önümüzdeki yıl Keçiörenin sokakları havaalanı gibi olacak. dedi.

Pazarların açılışını kurdele keserek gerçekleştiren Altınok hayırlı olsun temennisinde bulundu.