Akrep Dizi Oyuncusu Evrim Alasya Kimdir? Evrim Alasya Kaç Yaşında, Nereli, Ne Mezunu? Star TV’de yayınlanacak olan Akrep dizisinin başrol kadrosunda yer alacak olan Evrim Alasya, hayranlarının yüzünü güldürdü.

Akrep dizisi ile yeniden seyircinin karşısına çıkacak olan Evrim Alasya herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. Televizyon dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu, kariyer hayatında ki başarısı ile adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz haftalarda Kırmızı Oda dizisinde yer alan oyuncu, Meliha karakterine hayat veriyordu. Yakın zamanda dizinin kadrosundan ayrılan oyuncu sevenlerini büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat yeni projesi ile yeniden ekran karşısına çıkacağı öğrenilen başarılı oyuncu, hayranlarına sevinç çığlıkları attı. Ardından oyuncunun kim olduğu ise merak edilen konular arasında yer aldı. Herkes, “Akrep dizi oyuncusu Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, ne mezunu?” sorularına yanıt aradı.

Akrep Dizi Oyuncusu Evrim Alasya Kimdir?



Bugüne kadar birçok projede yer alan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Meliha karakteri ile geniş kesimlere hitap etmişti. Oyuncunun son derece profesyonel olan başarısı herkesin dikkatini çekti. Diziden yakın zamanda ayrılan Evrim Alasya yeni projesi olan Akrep için geri sayım yapmaya başladı. İzleyici kitlesi tarafından sevilen oyuncu hakkında, “Akrep dizi oyuncusu Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, ne mezunu?” soruları merak edildi.