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- 12 Ara 2020 - 17:05 G: 12 Ara 2020 - 17:23

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşma yaptı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.

12 Ara 2020 - 17:05 AA Ankara- Gündem

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