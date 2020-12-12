İçişleri Bakanı Süleymen Soylu'dan TBMM'de HDP'lileri çıldırtan konuşma!
çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.
TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16’larla operasyonun düzenlendiğini söyledi.
HDP’liler masaları yumrukladı
Bakan Soylu’nun teröristlere yönelik düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP’li milletvekilleri ses eylemine başladı. Elleriyle masaları yumruklayan HDP’liler, Soylu’nun anlattıklarının duyulmaması için her şeyi yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması sırasında, AK Partili ve HDP’li vekiller arasında gergin anlar yaşandı.
12 Ara 2020 - 20:49 - Siyaset
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.