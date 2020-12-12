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- 12 Ara 2020 - 20:49

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu'dan TBMM'de HDP'lileri çıldırtan konuşma!

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.

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TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16’larla operasyonun düzenlendiğini söyledi.

HDP’liler masaları yumrukladı

Bakan Soylu’nun teröristlere yönelik düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP’li milletvekilleri ses eylemine başladı.  Elleriyle masaları yumruklayan HDP’liler, Soylu’nun anlattıklarının duyulmaması için her şeyi yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması sırasında, AK Partili ve HDP’li vekiller arasında gergin anlar yaşandı.
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12 Ara 2020 - 20:49 - Siyaset

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