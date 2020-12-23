Yaprak Dökümü Aynı Kanalda Aynı Kadroyla Dönüyor! Sevenleri Sevinçten Havalara Uçacak! İşte Tüm Ayrıntılar...
Uzun zaman önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi hakkında hayranlarına müjdeli haber verildi. Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından dizinin izleyici kitlesi adeta sevinç çığlıkları attı. Son derece başarılı isimlere kadrosunda yer veren Yaprak Dökümü, tüm ilgiyi üzerinde topluyordu. Bir zamanların en gözde dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü ‘nün yeni bölümleri başlıyor…
Bir zamanların en gözde dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü, büyük bir ilgiyle izleniyordu. Final yapmasının ardından izleyici kitlesini büyük bir üzüntünün içerisine sürükleyen Yaprak Dökümü dizisinden müjdeli haber geldi. Herkes bu haber karşısında sevinç çığlıkları attı. Yaprak Dökümü, Kanal D ekranlarında aynı kadrosu ile yayın hayatına devam edecek. Geçmiş zamanların en başarılı yapımlarından birisi olan Yaprak Dökümü, yeniden başlayacak olmasıyla beraber sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ardından tüm dikkatler Yaprak Dökümü ’ne çevrildi. Dizinin izleyici kitlesi büyük bir merak içerisinde yayın tarihini bekliyor.
13 Eylül 2006 yılında yayın hayatına başlayan Yaprak Dökümü, 4 yıl boyunca yayın hayatına devam etmişti. 29 Aralık 2020 tarihinde final yapan dizi, Kanal D ekranlarında tam 5 sezon yayınladı. 174. bölümünün ardından final yapan dizinin yönetmeni ise Mesude Erarslan’dı. Yaprak Dökümü Türkiye’de en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyordu. Sadece Türkiye’de dikkat çekmeyen dizi dünyada da pek çok ülkede adını duyurdu ve en önemli yapımlar arasında yer aldı. Dizinin final yapması ise herkesi büyük bir üzüntünün içerisine sürüklemişti. Fakat sonunda Yaprak Dökümü için müjdeli haber verildi. Bu haberle beraber dizinin izleyici kitlesi adeta sevinçten havalara uçtu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.