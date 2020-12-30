Ankara Kent Konseyi'nden müzik üreticileri için dayanışma gecesi

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği tarafından AKK ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla “Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Gecesi – Bahar Gelecek” etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesine bağlı ABB TV tarafından canlı olarak yayınlanan gecede müzik dünyasının ünlü isimleri yer aldı. 20 binin üzerinde sanatseverin takip ettiği gecenin sunuculuğunu Gonca Ertuğrul üstlendi.

ELDE EDİLEN GELİR MÜZİSYENLERE ULAŞTIRILACAK

Pandemi tedbirleri kapsamında sahnelerin, kültür merkezlerinin ve toplu eğlence mekanlarının kapalı olması ve konser, festival, şenlik ile benzeri etkinliklerin yasaklanması nedeniyle geçimini bu alanlardan sağlayan binlerce müzisyenin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekmek için düzenlenen gecede yardım kampanyası da düzenlendi.

Gecede pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için sembolik biletler satışa çıkarılırken, satılan bine yakın biletin tüm geliri ihtiyacı olan müzisyenlere ulaştırılacak.

Programa Erdal Erzincan ile Burhan Şeşen gibi birçok sanatçı canlı yayına katılarak yayına renk katarken, etnik müziğin önemli sesi Gundula Gruen İngiltere’den bağlanarak bir Balkan eserini seslendirdi. AKİS Caz Grubu, Ali Fuat Aydın – Aslı Kurt, Ayten Kaplan – Cenk Güray, Azerbaycan’dan Anadolu’ya Grubu, Birsen Ulucan - Özcan Ulucan, Burhan Şeşen, Erdal Erzincan, Erdem Şimşek, Ferhat Erdem, Güz Kumpanyası, Handan Savcı, İsmail Hakkı Demircioğlu, Kamil Erdem, Kuytular, Muammer Ketencoğlu, Müfide İnselel, Nida Ateş, Oya Levendoğlu, Önder Focan, Rampapa, Rewşan, Ümmüşen, Vedat Sakman, Veys Çolak, Yağmur Öncesi, Yaren Eren Budak, Yinon Muallem ve Yurdal Tokcan seslendirdikleri şarkılarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

ANADOLU MÜZİK KÜLTÜRLERİ EMEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin 3. yılı nedeniyle “Anadolu Müzik Kültürleri Emek Ödülleri” de sahiplerini buldu. Gundula Gruen, İsmet Kanavuzlar ve Ocak ayında hayatını kaybeden “abdal” geleneğinin son temsilcilerinden Seyit Çevik ödüle layık görüldü.

AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Güray'ın da katıldığı program gece geç saatlere kadar sürdü.

Pandemi döneminde olumsuz yönde en çok etkilenen gruplarının başında müzisyenlerin geldiğini belirten AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde pek çok farklı meslek alanından insan maddi açıdan büyük zorluklarla karşılaşıyor. Bu meslek gruplarının başında da müzik üreticileri ve sanatın bazı kolları geliyor. Sanılanın aksine, büyük bir kısmı iş ve gelir güvencesi olmaksızın çalışan müzik üreticilerinden bazıları ne yazık ki geçtiğimiz günlerde işini, ekmeğini ve hayatını kaybetti. Müzik üreticilerin toplumun kültür ve sanat damarlarını oluşturmaları ve pandemide toplumun manevi dayanak noktalarının ayakta tutulması açısından da özel bir önemi bulunuyor. Düzenlenen gecede bu konuya dikkat çekilerek farkındalık oluşturulmaya çalışıldı” değerlendirmesinde bulundu.