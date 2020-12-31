Haberler Ankara Haberler Ankara
- 31 Ara 2020 - 11:01 G: 31 Ara 2020 - 11:02

YENİMEK eğitmenlerinden Yılbaşı sofrası...

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) eğitmenleri, yeni yıla evinde giren ilçe sakinleri için yılbaşı sofrası hazırladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) eğitmenleri, yeni yıla evinde giren ilçe sakinleri için yılbaşı sofrası hazırladı.

Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayından bu yana yüz yüze eğitimlere ara veren ve dersleri sosyal medya ortamına taşıyan YENİMEK, yeni yılı aileleri ile birlikte evinde geçiren vatandaşlara yönelik örnek yılbaşı sofrası tasarladı.

Yılbaşı yemekleri YENİMEK yayınında

YENİMEK İnstagram sayfasından canlı olarak yayınlanan ve birçok başkent sakininin keyifle izlediği canlı yayında birbirinden leziz yemek tarifleri, sofra düzeni ve beğenilen yemeklerin hazırlanmasında püf noktaları aktaran eğitmenler, yılbaşı akşamını keyfe dönüştürmek için yemek yapımı ile ilgili her ayrıntıyı izleyicilere detaylıca anlattı. Ayrıca YENİMEK, her hafta ahşap boyama, turistik el sanatları gibi farklı branşlarda hazırlanan eğitimleri, @ybyenimek İnstagram adresinden canlı olarak ilçe sakinlerinin evine götürüyor.

Yenimahalle Belediyesi Ata Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda, ana yemek olarak fırında tavuk ve kestaneli iç pilavı tercih eden YENİMEK eğitmenleri, elmalı kereviz salatası ve elma dolgulu ayva tatlısı gibi yılbaşı sofralarına renk katacak yemekleri izleyiciler için özenle hazırladı.

Virüs tehlikesi bitene kadar dikkatli yaşamalıyız”

İlçe sakinlerine meslek edindirme ve hobi kursu hizmeti veren YENİMEK merkezlerinin internet ortamından eğitimlerini sürdürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımız dünyayı saran virüs salgını nedeniyle yeni yıla evlerinde girecek. Hepimizin bu süreçte kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınması gerekiyor. Virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar gerekli sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske kullanımına dikkat ederek yaşamayı sürdürmeliyiz. Mart ayından bu yana düzenlenen eğitim videoları aracılığıyla vatandaşları yalnız bırakmayan, evde keyifle vakit geçirmelerine olanak sağlayan bütün eğitmenlerimize teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum” dedi.

31 Ara 2020 - 11:01 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

# YENİMAHALLE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’dan 2021 mesajı mask
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’dan 2021 mesajı
Ankara Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi mask
Ankara Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi
Başkan Yaşar, “Belediyemizde en düşük ücret 3 bin 650 TL” mask
Başkan Yaşar, “Belediyemizde en düşük ücret 3 bin 650 TL”
Yenimahalle kupada adını çeyrek finale yazdırdı mask
Yenimahalle kupada adını çeyrek finale yazdırdı
Ankara Yenimahalle Zabıtasından 2020’de yoğun mesai mask
Ankara Yenimahalle Zabıtasından 2020’de yoğun mesai
Ankara Yenimahalle Fen İşlerinden 2020’de yoğun mesai mask
Ankara Yenimahalle Fen İşlerinden 2020’de yoğun mesai
İsmet İnönü ölümünün 47’inci yılında kabri başında anıldı mask
İsmet İnönü ölümünün 47’inci yılında kabri başında anıldı
Ankara Yenimahalle’de kar mesaisi mask
Ankara Yenimahalle’de kar mesaisi
Ankara Yenimahalle'de tekerlekli sandalye desteği devam ediyor mask
Ankara Yenimahalle'de tekerlekli sandalye desteği devam ediyor
Ankara Yenimahalle Belediye ekiplerinden can dostlara şefkat eli mask
Ankara Yenimahalle Belediye ekiplerinden can dostlara şefkat eli
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yeni Yollar Ankara Pursaklar’a Değer Katıyor mask
Yeni Yollar Ankara Pursaklar’a Değer Katıyor
Ankara Altındağ’da yatırımlar bir bir hayata geçiyor mask
Ankara Altındağ’da yatırımlar bir bir hayata geçiyor
EGO’dan 61-64 Yaş ANKARAKART Kullanıcılarına Vize Uyarısı mask
EGO’dan 61-64 Yaş ANKARAKART Kullanıcılarına Vize Uyarısı
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’dan 2021 mesajı mask
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’dan 2021 mesajı
Başkan Altınok: Pandemisiz bir yıl diliyorum mask
Başkan Altınok: Pandemisiz bir yıl diliyorum
Başkan Taşdelen’den çocuklara yeni yıl armağanı  mask
Başkan Taşdelen’den çocuklara yeni yıl armağanı 
Ankara Çankayalı çocuklar için yoga zamanı mask
Ankara Çankayalı çocuklar için yoga zamanı
Minik kalpler gülsün diye, Başkan Ramazan Şimşek'ten bir mont bir bot hediye… mask
Minik kalpler gülsün diye, Başkan Ramazan Şimşek'ten bir mont bir bot hediye…
Kazakistan dostluğu Gölbaşı’nda pekişti mask
Kazakistan dostluğu Gölbaşı’nda pekişti
Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, rakibini 35-39 mağlup etti mask
Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, rakibini 35-39 mağlup etti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2021'in trafik cezaları belli oldu mask
2021'in trafik cezaları belli oldu
Yeni Yollar Ankara Pursaklar’a Değer Katıyor mask
Yeni Yollar Ankara Pursaklar’a Değer Katıyor
Ankara Altındağ’da yatırımlar bir bir hayata geçiyor mask
Ankara Altındağ’da yatırımlar bir bir hayata geçiyor
Ankara Kahramankazan nerede? Kazan, 15 Temmuz’da kahraman unvanını nasıl aldı? Kazan’da ne oldu? mask
Ankara Kahramankazan nerede? Kazan, 15 Temmuz’da kahraman unvanını nasıl aldı? Kazan’da ne oldu?
EGO’dan 61-64 Yaş ANKARAKART Kullanıcılarına Vize Uyarısı mask
EGO’dan 61-64 Yaş ANKARAKART Kullanıcılarına Vize Uyarısı
Sadakatsiz Dizisinde Derin Her Şeyi Çözdü! Telefonu Buldu Her Şeyi Tek Tek Gördü! Artık Bambaşka Bir Sadakatsiz İzleyeceksiniz! mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin Her Şeyi Çözdü! Telefonu Buldu Her Şeyi Tek Tek Gördü! Artık Bambaşka Bir Sadakatsiz İzleyeceksiniz!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL