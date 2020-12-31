YENİMEK eğitmenlerinden Yılbaşı sofrası...

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) eğitmenleri, yeni yıla evinde giren ilçe sakinleri için yılbaşı sofrası hazırladı.

Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayından bu yana yüz yüze eğitimlere ara veren ve dersleri sosyal medya ortamına taşıyan YENİMEK, yeni yılı aileleri ile birlikte evinde geçiren vatandaşlara yönelik örnek yılbaşı sofrası tasarladı.

Yılbaşı yemekleri YENİMEK yayınında

YENİMEK İnstagram sayfasından canlı olarak yayınlanan ve birçok başkent sakininin keyifle izlediği canlı yayında birbirinden leziz yemek tarifleri, sofra düzeni ve beğenilen yemeklerin hazırlanmasında püf noktaları aktaran eğitmenler, yılbaşı akşamını keyfe dönüştürmek için yemek yapımı ile ilgili her ayrıntıyı izleyicilere detaylıca anlattı. Ayrıca YENİMEK, her hafta ahşap boyama, turistik el sanatları gibi farklı branşlarda hazırlanan eğitimleri, @ybyenimek İnstagram adresinden canlı olarak ilçe sakinlerinin evine götürüyor.

Yenimahalle Belediyesi Ata Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda, ana yemek olarak fırında tavuk ve kestaneli iç pilavı tercih eden YENİMEK eğitmenleri, elmalı kereviz salatası ve elma dolgulu ayva tatlısı gibi yılbaşı sofralarına renk katacak yemekleri izleyiciler için özenle hazırladı.

“Virüs tehlikesi bitene kadar dikkatli yaşamalıyız”

İlçe sakinlerine meslek edindirme ve hobi kursu hizmeti veren YENİMEK merkezlerinin internet ortamından eğitimlerini sürdürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımız dünyayı saran virüs salgını nedeniyle yeni yıla evlerinde girecek. Hepimizin bu süreçte kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınması gerekiyor. Virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar gerekli sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske kullanımına dikkat ederek yaşamayı sürdürmeliyiz. Mart ayından bu yana düzenlenen eğitim videoları aracılığıyla vatandaşları yalnız bırakmayan, evde keyifle vakit geçirmelerine olanak sağlayan bütün eğitmenlerimize teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum” dedi.