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- 01 Oca 2021 - 00:32 G: 01 Oca 2021 - 00:33

Ankara'da Sessiz Sedasız Yılbaşı

Ankaralıların her sene yeni yıl kutlaması için bir araya geldiği 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçeli ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi yerler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı

Başkent, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi. Önceki yıllarda Ankaralıların kutlama için yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçeli ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi yerler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında başkent genelinde saat 21.00'de başlayan kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı.

Araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini kontrol eden ekipler vatandaşların yeni yılını kutladı. Bu arada yeni yılın ilk dakikalarında başkentin bazı noktalarında havai fişek sesleri duyuldu.

01 Oca 2021 - 00:32 AA Ankara- Gündem

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