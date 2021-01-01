Ramo Bu Hafta Neden Yok? Ramo 27. Bölüm Ne Zaman? ... Show TV’de yayınlanan Ramo dizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacak olması, izleyici kitlesini büyük bir tedirginliğin içerisine sürükledi. Dizinin izleyici kitlesi konu hakkında arama motorlarında, “Ramo bu hafta neden yok? Ramo 27. bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aradı. Son zamanların en başarılı yapımları arasında yer alan Ramo’nun yeni bölümü büyük bir merak içerisinde bekleniyordu. Peki, Ramo bu hafta neden yok?

Ramo dizisinin yeni bölümü bu haftanın yayın akışında yer almayınca, izleyici kitlesi neden böyle bir şeyin olduğunu araştırmaya başladı. Ramo 27. bölümü ile Show TV’de izleyici kitlesi ile buluşacaktı. Fakat yeni bölümün yayınlanmayacağı bildirildi. 1 0cak 2021 Cuma akşamı yayınlanacak olan 27. bölümün neden yayınlanmadığı ise büyük bir merak konusu oldu. Dizinin izleyici kitlesi, “Ramı bu hafta neden yok? Ramo 27. bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aradı. Ramo dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

Show TV’nin en başarılı yapımları arasında yer alan Ramo dizisinin oyuncu kadrosunda, Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat ve Devrim Özkan gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Televizyon dünyasında adından sık sık söz ettiren Ramo dizisinin yeni bölümünün yayınlanmasını bekleyen izleyici kitlesine üzücü haber geldi. Ramo dizisinin 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak olan 27. yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizinin izleyici kitlesi, Ramo’nun neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

Ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizileri arasında yer alan Ramo dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanması beklenirken, yayın akışında yer almaması, herkesi büyük bir tedirginliğin içerisine sürükledi. Dizinin izleyici kitlesi, Ramo’nun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başlayarak, arama motorlarının altını üstüne getirdi adeta. Oldukça çarpıcı bir senaryosu olan dizi, oyuncu kadrosunda ki başarılı isimlerle beraber çok daha farklı bir boyuta ulaşmıştı. Son bölümde yaşanan olayların ardından büyük bir merakla beklenen Ramo dizisinin, 27. son bölümünün yayınlanmayacağı ortaya çıktı.

Ramo Bu Hafta Neden Yok?



Show TV’de yayınlanan Ramo dizisinin 1 Ocak 2021 tarihinde yeni bölümünün yayınlanmayacak olması, izleyici kitlesini büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Dizinin neden yayınlanmadığını merak eden kişiler arama motorlarında, “Ramo bu hafta neden yok?” sorusuna yanıt aradı. Cuma akşamları Show TV’de yayınlanan dizinin yılbaşı tatili olduğu için yayınlanmadığı açıklandı. 1 Ocak 2021 gününün yeni yıl tatili olması nedeniyle yayınlanmayan Ramo dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

Ramo 27. Bölüm Ne Zaman?



Son zamanlarda izleyici kitlesinin mercek altına aldığı diziler arasında yer alan Ramo’nun yeni bölümünün yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadığı ortaya çıktı. Bununla beraber dizinin izleyici kitlesi, “Ramo 27. bölüm ne zaman?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramo’nun 27. yeni bölümü 8 Ocak Cuma akşamı ekran karşısına çıkacak. Ramo’nun yeni bölümünün haftaya yayınlanacağını öğrenen izleyici kitlesi, şimdiden geri sayım yapmaya başladı.

Show TV ekranlarının en gözde dizileri arasında yer alan Ramo’nun 27. Bölümünün yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmaması, herkesi büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Bunun yanı sıra Ramo 27. yeni bölümün 8 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacağı ortaya çıktı. Dizinin izleyici kitlesi Ramo dizisinin yeni bölümünün yayınlanmamasıyla beraber 26. son bölümü izleyeceklerini dile getirdi. Ardından yeni bölümün yayın tarihi için geri sayım yapılmaya başladı.