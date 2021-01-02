Sözcü gazetesi kapatılacak mı? Sözcü kimin, sahibi kim... Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli manşeti olay oldu! Gazetenin kullandığı, “ 2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” manşetli haberinde yer alan Ayasofya detayı, Basın İlan Kurumu’nu harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gazeteye ilk tepki veren isimlerden olurken, “Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum. Kimse para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır.” ifadelerini kullandı. Basın ilan kurumunun da harekete geçmesi akıllara “Sözcü gazetesi kapatılacak mı?” sorusunu getirdi.

Basın İlan Kurumu: “Gerekli İşlemler Yapılacaktır”

Sözcü gazetesinin manşetine siyaset arenasından tepkiler çığ gibi büyürken, harekete geçen Basın İlan Kurumu “Gazeteye işlem yapılacağı” paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Basın İlan Kurumu gazetenin manşetini “Maşeri vicdanı yaralamıştır.” ifadeleri ile değerlendirdi ve konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sözcü Gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri dönüştürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

Sözcü Gazetesi Sahibi Kim?

Sözcü Gazetesinin sahibi Estetik Yayıncılık olarak geçmektedir. Estetik Yayıncılık’ın tek sahibi Beme Media A.G olurken, şirketin yönetim kurulu başkanı Boyd Zachery Brannon ile yayın grubunun sahibi Burak Akbay isme işaret etmektedir.