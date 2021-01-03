Dövme Abdest Geçirir mi? Dövmenin Dini Boyutu Nedir? Geçici dövme günah mı?

Dövme Abdest Geçirir mi? Dövmenin Dini Boyutu Nedir? Sadece ülkemizde ve İslam dinine mensup kişilerde değil, tüm dünyada insanlar “dövme” konusunda ikiye ayrılmış durumda. Dövmenin çeşitli sebeplerle zararlı olduğunu düşünenler ve dövme yaptırmakta sakınca görmeyen insanlar karşı karşıya geliyor. Fakat ülkemizde ve İslamiyet’te bu konu dini açıdan da ele alınıyor. Vatandaşlar dövmenin dini boyutlarını araştırırken en çok da dövmenin abdest geçirip geçirmeyeceğini merak ediyor.

Bu konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve birçok din mensubu kişinin açıklamaları bulunuyor. İslam dinine göre dövme yaptırmanın günah olduğunu söyleyenler de var, günah olmadığını söyleyenler de var. Fakat bu konudaki genel görüş, dövme yaptırmanın dinen bir mahsuru olmadığı yönünde.

Nihat Hatipoğlu Dövmenin Abdeste Engel Olmadığını Söylüyor

Öte yandan dini açıdan ele alındığında, dövme ile ilgili en çok merak edilen konu da abdestin geçerli olup olmadığıdır. Dövmesi olan bir kişinin abdestinin geçerli olup olmadığı sorusunda da din adamları karşı karşıya geliyor. Örneğin Nihat Hatipoğlu bu konuda; “Dövmeli abdest geçerlidir. Altını çizerek söylüyorum, dövme abdeste ve gusle engel değildir” diyor.

Bir benzer görüşe sahip olan Profesör Doktor Caner Taslaman da dövmenin abdeste bir engel teşkil etmediğini ve deri altına işleyen dövmenin suyu geçireceğini dile getiriyor. Hatta Taslaman, bu konuyu saç uzunluğuna benzetiyor. Taslaman bir insanın dövme yaptırıp yaptırmamasının, saçını uzatıp uzatmaması ile aynı olduğunu ifade ediyor. Fakat öte yandan diyanette bu konunun caiz olmadığını ve dövmeli derinin suyu geçirmeyeceğini ifade eden din adamları da bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konuya İlişkin Fetva Yayımladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun dövme ile ilgili verdiği fetvada, vücuda iğne yoluyla deri altına boya zerk edilmesi suretiyle çeşitli şekiller oluşturmanın, yani dövme yaptırmanın dinen yasaklandığı belirtiliyor. Öte yandan diyanet yayınladığı fetvada, yaptırılan dövmenin suyun deri altına ulaşmasına engel olmadığı takdirde abdeste ve gusle engel olmadığını da belirtmiştir. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili yayınladığı fetvada, yapıştırma sureti ile vücuda işlenen dövme çeşitlerinin suyun deri altına ulaşmasına engel olacağından, abdest ve gusle engel olacağı da belirtilmiştir.

Bir diğer taraftan, dövme işinin dini boyutları bir kenara, dövmenin sağlığa zararlı olup olmadığı da tartışılan konula arasında yer alıyor. Steril ve hijyenik koşullar sağlanmadığında, her şey gibi dövmenin de sağlığa zararlı olabileceği aşikar. Zira dövme yapımında kullanılan ekipmanlar, doğrudan deri altına nüfuz ettiğinden, olası bir hijyensiz durumda tehlike de büyür. Bu sebeple dövme yaptırmayı düşünen kişilerin, dövme yaptıracağı kişiyi veya dövmeci dükkanını iyi araştırması ve gözlemlemesi gerekir. Eğer “merdiven altı” bir yer söz konusu ise ekipmanların steril olmayabileceği ihtimali gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle dövme yaptırmayı düşünenlerin, bu konuyu önceden iyice araştırması gerekir.