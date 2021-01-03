Büyü Gerçek midir? Büyü Neden Nasıl Yapılır? Büyü Var Mı, Büyü Yapmak Günah Mı?

Büyü Gerçek midir? Büyü Nasıl Yapılır? Büyü Yapmak İçin Gerekenler. Birçok mitte, birçok kültürde adı geçen büyünün, gerçek olup olmadığından önce birçok yöntemi olduğunu bilmek gerekir. Büyü, Türk Dil Kurumu tarafından tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde emek için yapılan gizli işlemler olarak değerlendirilmiştir. Zaten büyü incelendiğinde, bilimsellikle bir ilgisinin olmadığı rahatlıkla anlaşılır.

Metafiziksel olarak değerlendirildiğinde ise geçmişten gelen mistik düşüncelerin güçlü bir etkisi olduğundan, büyünün var olabileceği düşünülmüştür. Büyüler, birçok medyum tarafından üç başlık altında toplanmıştır. Yarar sağlayanlar, zarar verenler ve büyü bozmaya yarayan büyüler olarak ele alınan büyüler her başlık altında farklı yöntem ve nesnelerle yapılmakta veya yapıldığı düşünülmektedir.

3 Çeşit Büyü Olduğu Söylenmektedir

Yararlı olduğu düşünülen büyüler çoğu zaman iki seçenekte yapılır. Aşk ve bağlama büyüleri olarak ele alınan bu büyülerde, genelde yaşadığı yerden fiziksel olarak ya da ruhen uzaklaşan kişilere ve sevgisinde azalma olan veya bir sevgi belirtisi göstermeyen kişilerde, durumun aksine dönmesi için uygulamalar görülür. Bu gibi büyü denemelerinde bazen çeşitli nesnelere ihtiyaç duyulduğu gibi bazen de nesnelere ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nesneler kullanılmak istendiğinde ise çoğunlukla bu nesneler, büyü yapılacak olan kişiye ait kişisel nesneler olmaktadır. Öte yandan bir insana, bir hayvana ya da bir nesneye zarar vermek için yapılan büyülerin olduğu da iddia edilmektedir.

Bu zararlı olduğu söylenen büyülerde ise çoğu zaman nesne kullanılmaktadır. Büyü yapılacak olan kişiye ait nesneler, bir miktar kan, oyuncak bez bebekler bu gibi büyülerde kullanılır. İddialara göre bu büyüler büyük oranda, yapıldığı kişiye veya hayvana zarar verir. Hatta birçok “büyücü” bu zararlı büyülerin, yapıldığı kişiye farklı şekillere dönüştürebileceğini iddia etmektedir. Bir diğer yandan zararlı ve yararlı olduğu iddia edilen büyülerin yanında, büyü bozmak için yapıldığı iddia edilen büyüler de vardır. Bu büyülerde de diğer büyülerde olduğu gibi nesne kullanılabilir ya da nesneye ihtiyaç duyulmayabilir.

Çoğu zaman büyü bozmak için yapılan büyülerde, İslamiyet’ten yardım alınır veya alındığı iddia edilir. Bu gibi büyüler, genelde bir duanın kağıda yazılması ve o kağıdın da muska adı verilen bezler içinde saklanması ile gerçekleştirilir. Büyü bozdurmak isteyenlerin, bu muskayı yanında tutması istenir ve bu sayede daha önce yapılmış olan büyünün bozulacağı iddia edilir.

Öncelik Bilim Olmalıdır

Fakat büyünün hiçbir bilimsel tarafı yoktur. Konuyu enerji olarak değerlendirmek biraz daha kabul görse de büyü, çaresiz hisseden insanların bir umutla başvurduğu yöntemdir. Fakat bunun yerine başvurulacak daha farklı yöntemlerin olduğu unutulmamalıdır.

Örneğin bilim, teknoloji, doktorlar, internette ulaşılabilecek bilimsel makaleler ve daha birçok sağlıklı yöntem ile başvurulabilecek yöntem bulunmaktadır. Büyüde, ruhani durumlar ele alındığından, bu konuyla ilgili öncelik tıp doktorlarının ve psikiyatrların olmalıdır. Psikologlar da benzer durumlarda değerlendirilebilecek seçenekler arasındadır.